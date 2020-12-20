Двері займають важливе місце в інтер'єрі домівки, тому від їх вибору залежить загальний результат вашого ремонту.

Які двері актуальні і на що звернути увагу при виборі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.

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Вибір дверей: актуальні і застарілі фішки

Двері стандартної висоти поступаються місцем дверей зі збільшеним дверним полотном. Двері з фільонками – універсальне рішення, але пам'ятайте, що різьблені варіанти, хитромудрі лиштви і більш ніж три фільонки підійдуть тільки для інтер'єру у класичному стилі. Глянцеві двері застаріли. Вибирайте матові поверхні. Фрезерування геометричних форм – ні, гладкі двері – так. На дверях прихованого монтажу відмінно виглядає шпон. Однак варто утриматися від будь-яких поверхонь "під шпон" і плівки.

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Двері зі скляними вставками залишилися в минулому – утримайтеся від подібних варіантів. Білі двері залишаються універсальним варіантом, однак актуальні також полотна під колір стін або яскраві. Найактуальніший варіант у 2020 році – двері прихованого монтажу. Також їх можна зробити у металевій рамці.

Ось такі двері зараз у тренді, але найважливіше у дверях – не їхній зовнішній вигляд, а функціонал! – наголосила Анастасія Рамазанова.