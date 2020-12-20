Застаріло VS актуально: які двері вибрати для квартири
Двері займають важливе місце в інтер'єрі домівки, тому від їх вибору залежить загальний результат вашого ремонту.
Які двері актуальні і на що звернути увагу при виборі, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова в своєму Instagram.
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Вибір дверей: актуальні і застарілі фішки
- Двері стандартної висоти поступаються місцем дверей зі збільшеним дверним полотном.
- Двері з фільонками – універсальне рішення, але пам'ятайте, що різьблені варіанти, хитромудрі лиштви і більш ніж три фільонки підійдуть тільки для інтер'єру у класичному стилі.
- Глянцеві двері застаріли. Вибирайте матові поверхні.
- Фрезерування геометричних форм – ні, гладкі двері – так.
- На дверях прихованого монтажу відмінно виглядає шпон. Однак варто утриматися від будь-яких поверхонь "під шпон" і плівки.
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- Двері зі скляними вставками залишилися в минулому – утримайтеся від подібних варіантів.
- Білі двері залишаються універсальним варіантом, однак актуальні також полотна під колір стін або яскраві.
- Найактуальніший варіант у 2020 році – двері прихованого монтажу. Також їх можна зробити у металевій рамці.
Ось такі двері зараз у тренді, але найважливіше у дверях – не їхній зовнішній вигляд, а функціонал! – наголосила Анастасія Рамазанова.
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