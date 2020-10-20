С наступлением осени в квартирах стало прохладнее, а отопление и обогреватели есть не у всех.

Как утеплиться с помощью небольших изменений в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Теплая цветовая гамма

Насыщенные осенние оттенки (оранжевый, горчичный, коричневый, бежевый, желтый) добавят "тепла" пространству. Выберите интересные детали (декор, текстиль), которые помогут согреться в осеннюю погоду.

Осенние оттенки сделают интерьер теплее / Фото fotoaz

Свечи

Это мини-альтернатива камину, ведь в обоих случаях речь идет об открытом огне. Свечи не только согреют в прохладном помещении, но и прибавят домашнего уюта и придадут теплой атмосферы. Красивая композиция из свечей также может стать стильным элементом декора и придать интерьеру индивидуальности.

Свечи прибавят уюта / Фото onashem

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Шторы

Шторы, известные также как блэкаут, сделают помещение теплее, ведь плотные ткани блокируют холод и сквозняки из щелей в окнах. Их можно выбрать в теплых осенних оттенках.

Плотные шторы блокируют холод, идущий от стен / Фото dekoria

Ковер

Красивый ковер с длинным густым ворсом станет настоящей находкой в холодный осенний вечер. Он может быть нейтрального цвета, который отлично впишется в интерьер.

Стильный ковер позволит по-новому взглянуть на комнату / Фото kvartblog

Вязаные предметы

Теплые пледы, накидки и прочие вещи находятся на пике популярности в проектах дизайнеров. Обратите внимание на фактурные предметы, объемные вязки (косы, ромбики) – они придадут помещению уюта.

Вязаные пледы – не только трендовая, но и теплая вещь / Фото legko