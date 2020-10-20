З настанням осені у квартирах стало прохолодніше, а опалення і обігрівачі є не у всіх.

Як утеплитися за допомогою невеликих змін в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Тепла колірна гама

Насичені осінні відтінки (помаранчевий, гірчичний, коричневий, бежевий, жовтий) додадуть "тепла" простору. Виберіть цікаві деталі (декор, текстиль), які допоможуть зігрітися в осінню погоду.

Осінні відтінки зроблять інтер'єр теплішим​ / Фото fotoaz

Свічки

Це міні-альтернатива каміну, адже в обох випадках мова йде про відкритий вогонь. Свічки не тільки зігріють в прохолодному приміщенні, але і додадуть домашнього затишку і створять теплу атмосферу. Красива композиція зі свічок також може стати стильним елементом декору і надати інтер'єру індивідуальності.

Свічки додадуть затишку​ / Фото onashem

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Штори

Штори, відомі також як блекаут, зроблять приміщення теплішим, адже щільні тканини блокують холод і протяги зі щілин у вікнах. Їх можна вибрати у теплих осінніх відтінках.

Щільні штори блокують холод, що йде від стін / Фото dekoria

Килим

Гарний килим з довгим густим ворсом стане справжньою знахідкою у холодний осінній вечір. Він може бути нейтрального кольору, який відмінно впишеться в інтер'єр.

Стильний килим дозволить по-новому поглянути на кімнату / Фото kvartblog

В'язані предмети

Теплі пледи, накидки та інші речі знаходяться на піку популярності у проєктах дизайнерів. Зверніть увагу на фактурні предмети, об'ємні в'язки (коси, ромбики) – вони додадуть приміщенню затишку.

В'язані пледи – не тільки трендова, але і тепла річ​ / Фото legko