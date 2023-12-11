Самая дорогая квартира в Полтаве: посмотрите, действительно ли она стоит таких денег

В центре Полтавы продают самую дорогую квартиру по всему городу. Она стоит просто огромных денег, поэтому возникает вопрос: действительно ли она так стильна и роскошна.

Это двухэтажная квартира, которая имеет четыре спальни, кухню, гостиную и две ванные комнаты. Жилье продают за очень высокую цену – 400 тысяч долларов. 24 Канал после анализа объявлений на платформе OLX.

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Как выглядит самая дорогая квартира в Полтаве

Жилая площадь двухуровневой квартиры составляет 218 квадратных метров, из которых 40 "квадратов" занимает кухня. Помещение продается полностью меблированным с необходимой бытовой техникой, в частности, плитка, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина и стиральная машины.

Интерьер квартиры за 15 миллионов гривен / Фото OLX.

Кухня, большая гостиная и спальня расположены на первом этаже, еще три комнаты – на втором. Напольное покрытие сделано из ламината и плитки с водяным подогревом. Отопление – индивидуальное газовое.

Интерьер дома довольно хорош, но каждая комната имеет разный цвет, что может не понравиться многим потенциальным покупателям. Квартира расположена на седьмом этаже 9-этажного дома.

Сколько стоят самые дорогие квартиры в разных городах