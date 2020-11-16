Минимализм – стиль интерьера, которые многие годы находится на пике популярности и востребован как среди дизайнеров, так и среди владельцев квартир.

Как оформить ванную комнату в стиле минимализм, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Названы ошибки, которые убивают дизайн ванной комнаты

Особенности

Многие считают, что минимализм – это отсутствие декоративных элементов. На самом деле, этот стиль предусматривает декор и даже яркие оттенки. Самое важное – продуманность и умеренность. Минимализм – отличное решения для просторных комнат, но в маленьких будет выглядеть "скомкано". Используйте продуманные системы хранения, ниши и сдержанный декор в виде вазы или живого растения.

Просторная ванная будет отлично смотреться в стиле минимализм / Фото trizio

Интересно Самые удачные цвета для оформления ванной: фото интерьера

Материалы

В минимализме акцент делается на фактуры и отделку. Популярный вариант – использование различных материалов. Это может быть керамогранит, плитка, мрамор, гранит, оникс, фактурная штукатурка, деревянные элементы.

Ванная в минимализме выглядит сдержанно, но стильно / Фото vivalusso

Палитра

Минималистическое оформление, как правило, предполагает базовые тона: белый, серый, бежевый, черный. В то же время используются и яркие оттенки, главное, чтобы они выглядели гармонично.

Чаще всего в минимализме используются нейтральные оттенки / Фото allstroygroup

Декор

Как уже говорилось, минимализм предполагает единичный декор. Это могут быть зеркала или светильники, живые растения или стильные емкости для зубных щеток, мыла и т.д.

Красивый декор украсит помещение / Фото pinterest