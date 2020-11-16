Ванная комната в стиле минимализм: особенности и нюансы
Минимализм – стиль интерьера, которые многие годы находится на пике популярности и востребован как среди дизайнеров, так и среди владельцев квартир.
Как оформить ванную комнату в стиле минимализм, рассказывает Недвижимость 24.
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Особенности
Многие считают, что минимализм – это отсутствие декоративных элементов. На самом деле, этот стиль предусматривает декор и даже яркие оттенки. Самое важное – продуманность и умеренность. Минимализм – отличное решения для просторных комнат, но в маленьких будет выглядеть "скомкано". Используйте продуманные системы хранения, ниши и сдержанный декор в виде вазы или живого растения.
Просторная ванная будет отлично смотреться в стиле минимализм / Фото trizio
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Материалы
В минимализме акцент делается на фактуры и отделку. Популярный вариант – использование различных материалов. Это может быть керамогранит, плитка, мрамор, гранит, оникс, фактурная штукатурка, деревянные элементы.
Ванная в минимализме выглядит сдержанно, но стильно / Фото vivalusso
Палитра
Минималистическое оформление, как правило, предполагает базовые тона: белый, серый, бежевый, черный. В то же время используются и яркие оттенки, главное, чтобы они выглядели гармонично.
Чаще всего в минимализме используются нейтральные оттенки / Фото allstroygroup
Декор
Как уже говорилось, минимализм предполагает единичный декор. Это могут быть зеркала или светильники, живые растения или стильные емкости для зубных щеток, мыла и т.д.
Красивый декор украсит помещение / Фото pinterest
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