Мінімалізм - стиль інтер'єру, які протягом багатьох років перебуває на піку популярності і затребуваний як серед дизайнерів, так і серед власників квартир.

Як оформити ванну кімнату в стилі мінімалізм, розповідає Нерухомість 24.

Читайте Названі помилки, які вбивають дизайн ванної кімнати

Особливості

Багато хто вважає, що мінімалізм – це відсутність декоративних елементів. Насправді, цей стиль передбачає декор і навіть яскраві відтінки. Найважливіше – продуманість і помірність. Мінімалізм – відмінне рішення для просторих кімнат, але в маленьких буде виглядати "зім'ято". Використовуйте продумані системи зберігання, ніші і стриманий декор у вигляді вази або живої рослини.

Простора ванна гарно виглядає у стилі мінімалізм / Фото trizio

Цікаво Найвдаліші кольори для оформлення ванної: фото інтер'єру

Матеріали

У мінімалізмі акцент робиться на фактури та оздоблення. Популярний варіант – використання різних матеріалів. Це може бути керамограніт, плитка, мармур, граніт, онікс, фактурна штукатурка, дерев'яні елементи.

Ванна в мінімалізмі виглядає стримано, але стильно​ / Фото vivalusso

Палітра

Мінімалістське оформлення, як правило, передбачає базові тони: білий, сірий, бежевий, чорний. У той же час використовуються і яскраві відтінки, головне, щоб вони виглядали гармонійно.

Найчастіше в мінімалізмі використовуються нейтральні відтінки​ / Фото allstroygroup

Декор

Як вже говорилося, мінімалізм передбачає одиничний декор. Це можуть бути дзеркала або світильники, живі рослини або стильні ємності для зубних щіток, мила і т.д.

Гарний декор прикрасить приміщення​ / Фото pinterest