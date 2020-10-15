Ванная комната в серо-белых цветах – всегда в тренде и уже стала классикой. Ее выбирают люди разных поколений и для разных стилей оформления.

Как правильно оформить серо-белую ванную и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.

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Фактуры

Для того чтобы серо-белая ванная не была скучной и тусклой, обязательно используйте фактуры и принты. Для отделки дизайнеры рекомендуют применять камень, бетон и дерево. Эти материалы позволят смягчить интерьер и придадут ему индивидуальности.

Серо-белая ванная стала классикой / Фото ivd

Принты и орнаменты

Принты и контрастные рисунки позволят создать в ванной акцент. Узоры можно использовать в одной зоне, например, возле зеркала или в душевой, а можно отделать всю стену.

Принты создадут акцент в ванной / Фото nevaceramics

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Комбинация отделки

Еще один способ разнообразить дизайн ванной – сочетание различных материалов. Такой прием не только стильно выглядит, но и может сыграть на пользу помещению – сделать шире и просторнее.

Разная отделка сделает ванную интересной и стильной / Фото roomester

Дополнительный цвет

Белый и серый – классические цвета для ванной. К ним отлично подойдет любой акцентный оттенок. Это может быть акцентная стена или же декоративные элементы и аксессуары.

Сделайте акценты в ванной – они позволяет интерьеру быть свежее / Фото roomester

Декор и детали

Обязательно добавьте в ванную интересные элементы. Это могут быть плетеные корзины, живые растения, полотенца, аксессуары для ванной комнаты.

Выберите цвет для декора и текстиля / Фото ivd