Ванна кімната в сіро-білих кольорах – завжди у тренді і вже стала класикою. Її вибирають люди різних поколінь і для різних стилів оформлення.

Як правильно оформити сіро-білу ванну і на що звернути увагу, розповідає 24 канал.

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Фактури

Для того щоб сіро-біла ванна не була нудною і тьмяною, обов'язково використовуйте фактури і принти. Для оздоблення дизайнери рекомендують застосовувати камінь, бетон і дерево. Ці матеріали дозволять пом'якшити інтер'єр і додадуть йому індивідуальності.

Сіро-біла ванна стала класикою / Фото ivd

Принти та орнаменти

Принти та контрастні малюнки дозволять створити у ванній акцент. Візерунки можна використовувати в одній зоні, наприклад, біля дзеркала або в душовій, а можна оздобити всю стіну.

Принти створять акцент у ванній​ / Фото nevaceramics

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Комбінація оздоблення

Ще один спосіб урізноманітнити дизайн ванної – поєднання різних матеріалів. Такий прийом не тільки стильно виглядає, але і може зіграти на користь приміщенню – зробити ширшим і просторішим.

Різне оздоблення зробить ванну цікавою і стильною / Фото roomester

Додатковий колір

Білий і сірий – класичні кольори для ванної. До них відмінно підійде будь-який контрастний відтінок. Це може бути акцентна стіна або ж декоративні елементи і аксесуари.

Зробіть акценти у ванній – вони дозволяє інтер'єру бути свіжішим / Фото roomester

Декор і деталі

Обов'язково додайте у ванну цікаві елементи. Це можуть бути плетені кошики, живі рослини, рушники, аксесуари для ванної кімнати.

Виберіть колір для декору та текстилю​ / Фото ivd