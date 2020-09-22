Скандинавський стиль об'єднав у собі елегантність, комфорт і функціональність. Він часто використовується для дизайну ванних кімнат.

На що звернути увагу і як зробити ванну у скандинавському стилі затишною, розповідає 24 канал.

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Скандинавський стиль підійде для ванної кімнати будь-якої площі і планування. Це важливий нюанс, оскільки у більшості міських квартир ці приміщення досить компактні. Скандинавський стиль тут грає тільки на користь – він розширює приміщення візуально, робить його просторим і світлим.​

Основні секрети для ванної у скандинавському стилі

Світло і простір . Приміщення повинно бути не захаращеним зайвими деталями.

. Приміщення повинно бути не захаращеним зайвими деталями. Колірна гамма – спокійна. Відтінки повинні бути нейтральними і створювати відчуття свободи. Допускаються яскраві акценти.

– спокійна. Відтінки повинні бути нейтральними і створювати відчуття свободи. Допускаються яскраві акценти. Меблі – максимально функціональна і практична.

– максимально функціональна і практична. Матеріали. У тренді – натуральність, деревина.

У тренді – натуральність, деревина. Нюанси – простір повинен бути цілісним, з використанням геометричних форм, текстури, плавних ліній і колірних поєднань.

Ванна у скандинавському стилі завжди світла і простора / Фото design-homes

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Меблі

У сканді-інтер'єрі використовується максимально прості і компактні меблі: шафа або пенал, тумба під умивальник. Додатково встановлюються дзеркальні поверхні, гачки для рушників на стінах. Затребувані матеріали – керамічна плитка, натуральна деревина з текстурою. Якщо у ванній немає вікна – дзеркало до підлоги стане чудовою альтернативою.

Не перевантажуйте ванну зайвими предметами / Фото design-homes

Сантехніка

Використовуються предмети прямокутної, трикутної і закругленої форми. Якщо приміщення невелике – органічно впишеться вбудована душова кабіна. Вона також дозволить зекономити місце. Актуальними підвісні і кутові раковини, унітази та біде. Змішувачі та крани – переважно з нержавіючого металу.

Стільниці з натурального дерева виглядають стильно і органічно / Фото design-homes

Декор

Декоративні елементи допоможуть розбавити спокійну ванну у скандинавському стилі. Це може бути невеликий килимок прямокутної або коло форми, душова шторка з фактурної бавовни або сатину. Плетені кошики, зелені рослини і ємності для одягу також пом'якшать інтер'єр. Одна умова – всі предмети повинні гармонійно виглядати один з одним.

Килимки та текстиль зроблять приміщення затишніше / Фото design-homes

Освітлення

У ванній використовуються світлодіодні лампи, точкові світильники, лампи і підсвічування. Відмінний варіант – комбінація світла з дзеркальними поверхнями. Такий прийом дозволить розширити простір.

Освітлення – один з основних атрибутів скандинавського стилю​ / Фото design-homes