Ванна у скандинавському стилі: секрети та нюанси
Скандинавський стиль об'єднав у собі елегантність, комфорт і функціональність. Він часто використовується для дизайну ванних кімнат.
На що звернути увагу і як зробити ванну у скандинавському стилі затишною, розповідає 24 канал.
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Основні секрети для ванної у скандинавському стилі
- Світло і простір. Приміщення повинно бути не захаращеним зайвими деталями.
- Колірна гамма – спокійна. Відтінки повинні бути нейтральними і створювати відчуття свободи. Допускаються яскраві акценти.
- Меблі – максимально функціональна і практична.
- Матеріали. У тренді – натуральність, деревина.
- Нюанси – простір повинен бути цілісним, з використанням геометричних форм, текстури, плавних ліній і колірних поєднань.
Ванна у скандинавському стилі завжди світла і простора / Фото design-homes
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Меблі
У сканді-інтер'єрі використовується максимально прості і компактні меблі: шафа або пенал, тумба під умивальник. Додатково встановлюються дзеркальні поверхні, гачки для рушників на стінах. Затребувані матеріали – керамічна плитка, натуральна деревина з текстурою. Якщо у ванній немає вікна – дзеркало до підлоги стане чудовою альтернативою.
Не перевантажуйте ванну зайвими предметами / Фото design-homes
Сантехніка
Використовуються предмети прямокутної, трикутної і закругленої форми. Якщо приміщення невелике – органічно впишеться вбудована душова кабіна. Вона також дозволить зекономити місце. Актуальними підвісні і кутові раковини, унітази та біде. Змішувачі та крани – переважно з нержавіючого металу.
Стільниці з натурального дерева виглядають стильно і органічно / Фото design-homes
Декор
Декоративні елементи допоможуть розбавити спокійну ванну у скандинавському стилі. Це може бути невеликий килимок прямокутної або коло форми, душова шторка з фактурної бавовни або сатину. Плетені кошики, зелені рослини і ємності для одягу також пом'якшать інтер'єр. Одна умова – всі предмети повинні гармонійно виглядати один з одним.
Килимки та текстиль зроблять приміщення затишніше / Фото design-homes
Освітлення
У ванній використовуються світлодіодні лампи, точкові світильники, лампи і підсвічування. Відмінний варіант – комбінація світла з дзеркальними поверхнями. Такий прийом дозволить розширити простір.
Освітлення – один з основних атрибутів скандинавського стилю / Фото design-homes