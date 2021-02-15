Ванная в темных цветах: 3 полезных пункта для владельцев
Оформляя ванную комнату, важно выбрать правильные цвета и оттенки – именно от них зависит комфорт и уют в помещении.
Источник:Инстаграм DYM
Какие нюансы нужно учесть, если выбор пал на темные цвета, рассказали в Dym Interior Design.
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Дизайнеры интерьера назвали основные моменты по использованию темных цветов.
Три пункта, которые важно учесть
- Если ванная комната небольшой площади, следует понимать, что темные тона в оформлении визуально сделают пространство еще меньше.
Темные оттенки больше подойдут для просторных помещений / Фото roomester
- Темные оттенки сделают помещение уютным, если использовать теплое освещение (его должно быть много) и добавить натуральные тона.
Темная ванная комната выглядит стильно и элегантно / Фото pinterest
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- Темный цвет, по словам дизайнеров интерьера, не только зрительно уменьшает площадь, но и создает эффект защищенности.
Для ванной комнаты можно подобрать несколько приближенных оттенков / Фото trizio
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