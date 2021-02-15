Оформляя ванную комнату, важно выбрать правильные цвета и оттенки – именно от них зависит комфорт и уют в помещении.

Какие нюансы нужно учесть, если выбор пал на темные цвета, рассказали в Dym Interior Design. Интересно Ремонт санузла: названы 10 самых распространенных ошибок В интерьере ванной комнаты часто используются как светлые, так и темные цвета. У каждого варианта есть свои особенности, преимущества и недостатки. Дизайнеры интерьера назвали основные моменты по использованию темных цветов. Три пункта, которые важно учесть Если ванная комната небольшой площади, следует понимать, что темные тона в оформлении визуально сделают пространство еще меньше. Темные оттенки больше подойдут для просторных помещений / Фото roomester Темные оттенки сделают помещение уютным, если использовать теплое освещение (его должно быть много) и добавить натуральные тона. Темная ванная комната выглядит стильно и элегантно / Фото pinterest Читайте Как пандемия изменила интерьеры квартир и домов: 6 фактов Темный цвет, по словам дизайнеров интерьера, не только зрительно уменьшает площадь, но и создает эффект защищенности. Для ванной комнаты можно подобрать несколько приближенных оттенков / Фото trizio Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ УКРАИНА (@dym_interior_design)