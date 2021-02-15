Ванна у темних кольорах: 3 корисних пункти для власників
Оформляючи ванну кімнату, важливо вибрати правильні кольори і відтінки – саме від них залежить комфорт і затишок у приміщенні.
Джерело:Інстаграм DYM
Які нюанси потрібно врахувати, якщо вибір припав на темні кольори, розповіли в Dym Interior Design.
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Дизайнери інтер'єру назвали основні моменти щодо використання темних кольорів.
Три пункти, які важливо врахувати
- Якщо ванна кімната невеликої площі, слід розуміти, що темні тони в оформленні візуально зроблять простір ще меншим.
Темні відтінки більше підійдуть для просторих приміщень / Фото roomester
- Темні відтінки зроблять приміщення затишним, якщо використовувати тепле освітлення (його повинно бути багато) і додати натуральні тони.
Темна ванна кімната виглядає стильно і елегантно / Фото pinterest
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- Темний колір, за словами дизайнерів інтер'єру, не тільки візуально зменшує площу, але і створює ефект захищеності.
Для ванної кімнати можна підібрати кілька наближених відтінків / Фото trizio
Ванная в темных цветах: 3 полезных пункта для владельцев
Оформляя ванную комнату, важно выбрать правильные цвета и оттенки – именно от них зависит комфорт и уют в помещении.
Какие нюансы нужно учесть, если выбор пал на темные цвета, рассказали в Dym Interior Design.
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Дизайнеры интерьера назвали основные моменты по использованию темных цветов.
Три пункта, которые важно учесть
- Если ванная комната небольшой площади, следует понимать, что темные тона в оформлении визуально сделают пространство еще меньше.
Темные оттенки больше подойдут для просторных помещений / Фото roomester
- Темные оттенки сделают помещение уютным, если использовать теплое освещение (его должно быть много) и добавить натуральные тона.
Темная ванная комната выглядит стильно и элегантно / Фото pinterest
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- Темный цвет, по словам дизайнеров интерьера, не только зрительно уменьшает площадь, но и создает эффект защищенности.
Для ванной комнаты можно подобрать несколько приближенных оттенков / Фото trizio
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