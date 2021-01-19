Виды светильников для квартиры и дома: какой вариант выбрать
Освещение – один из важнейших моментов в оформлении жилой недвижимости. Для того чтобы определиться, что именно подойдет для вашего жилья, нужно знать все варианты осветительных приборов.
Какие светильники бывают, и на что обратить внимание, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Виды светильников
Люстры
- подвесные;
- потолочные;
- потолочно-подвесные.
Подвесные светильники
Не имеют рожков, сходящихся к центру композиции. Все подвесы крепятся к потолку с помощью шнура или цепи (они регулируются), или металлической штанги (фиксированная высота).
Подвесные светильники отлично выглядят в интерьере / Фото museum-design
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Потолочные светильники
Размещаются вплотную к потолку. Не имеют рожков, отходящих к основанию.
Потолочные светильники крепятся под потолком / Фото pinterest
Встраиваемые светильники
Также их называют точечными светильниками или спотами. Для них требуются специальные "гнезда".
Точечные светильники
Чаще всего используются для акцента или зонирования в помещении.
Точечные светильники – это не только накладные аналоги встраиваемых светильников, точечным освещением может стать и подвес, и люстра, – пояснила дизайнер интерьера.
Трековые светильники
Устанавливаются на специальных рельсах, по которым можно перемещать светильники. Чаще всего встречаются в домашних интерьерах.
Также в интерьерах используются светодиодные ленты и потолочные панели.
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