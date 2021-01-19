Освещение – один из важнейших моментов в оформлении жилой недвижимости. Для того чтобы определиться, что именно подойдет для вашего жилья, нужно знать все варианты осветительных приборов.

Какие светильники бывают, и на что обратить внимание, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Виды светильников

Люстры

подвесные;

потолочные;

потолочно-подвесные.

Подвесные светильники

Не имеют рожков, сходящихся к центру композиции. Все подвесы крепятся к потолку с помощью шнура или цепи (они регулируются), или металлической штанги (фиксированная высота).

Подвесные светильники отлично выглядят в интерьере / Фото museum-design

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Потолочные светильники

Размещаются вплотную к потолку. Не имеют рожков, отходящих к основанию.

Потолочные светильники крепятся под потолком / Фото pinterest

Встраиваемые светильники

Также их называют точечными светильниками или спотами. Для них требуются специальные "гнезда".

Точечные светильники

Чаще всего используются для акцента или зонирования в помещении.

Точечные светильники – это не только накладные аналоги встраиваемых светильников, точечным освещением может стать и подвес, и люстра, – пояснила дизайнер интерьера.

Трековые светильники

Устанавливаются на специальных рельсах, по которым можно перемещать светильники. Чаще всего встречаются в домашних интерьерах.

Также в интерьерах используются светодиодные ленты и потолочные панели.