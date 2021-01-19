Освітлення – один з найважливіших моментів в оформленні житлової нерухомості. Для того щоб визначитися, що саме підійде для вашого житла, потрібно знати всі варіанти освітлювальних приладів.

Які світильники бувають, і на що звернути увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Види світильників

Люстри

підвісні;

стельові;

стельово-підвісні.

Підвісні світильники

Не мають ріжків, що сходяться до центру композиції. Все підвіси кріпляться до стелі за допомогою шнура або ланцюга (вони регулюються), або металевої штанги (фіксована висота).

Підвісні світильники відмінно виглядають в інтер'єрі / Фото museum-design

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Настельні світильники

Розміщуються впритул до стелі. Не мають ріжків, що відходять до основи.

Світильники на стелю кріпляться під стелею / Фото pinterest

Вбудовувані світильники

Також їх називають точковими світильниками або спотами. Для них потрібні спеціальні "гнізда".

Точечні ліхтарики

Найчастіше використовуються для акценту або зонування в приміщенні.

Точкові світильники – це не лише накладні аналоги вбудованих світильників, точковим освітленням може стати і підвіс, і люстра, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Трекові світильники

Встановлюються на спеціальних рейках, по яких можна переміщати світильники. Найчастіше зустрічаються в домашніх інтер'єрах.

Також в інтер'єрах використовуються світлодіодні стрічки і стельові панелі.