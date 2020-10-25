Винтаж в квартире: фото оригинальных предметов в интерьере
Винтажный интерьер – это красиво, стильно, атмосферно и очень актуально.
Для того чтобы создать винтажный интерьер, достаточно несколько оригинальных предметов. Каких именно, рассказывает 24 канал.
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Сундук
В интерьере может быть 1-2 сундука. Они придадут помещению изысканности, а также могут выполнять функцию стола или сидения.
Сундуки привносят гармоничность в интерьер / Фото happymodern
Шкатулка
Красивый элемент декора, который подчеркнет винтажный интерьер. Кроме того, его можно использовать для хранения украшений и различных мелочей.
Шкатулка – мелочь, которая прибавит душевности / Фото pinterest
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Зеркала
Красивые зеркала различной формы и в металлических рамах добавят помещению ощущения винтажа. На одной стене можно разместить целую композицию.
Зеркала сделают интерьер индивидуальным / Фото H&M Home
Свечи
Свечи "из прошлого века" добавят в интерьер винтажные нотки и позволят организовать дополнительное освещение в комнате. Кроме того, они помогут создать романтическую атмосферу.
Красивые свечи могут стать изюминкой интерьера / Фото pinterest