Винтажный интерьер – это красиво, стильно, атмосферно и очень актуально.

Для того чтобы создать винтажный интерьер, достаточно несколько оригинальных предметов. Каких именно, рассказывает 24 канал.

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Сундук

В интерьере может быть 1-2 сундука. Они придадут помещению изысканности, а также могут выполнять функцию стола или сидения.

Сундуки привносят гармоничность в интерьер / Фото happymodern

Шкатулка

Красивый элемент декора, который подчеркнет винтажный интерьер. Кроме того, его можно использовать для хранения украшений и различных мелочей.

Шкатулка – мелочь, которая прибавит душевности / Фото pinterest

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Зеркала

Красивые зеркала различной формы и в металлических рамах добавят помещению ощущения винтажа. На одной стене можно разместить целую композицию.

Зеркала сделают интерьер индивидуальным / Фото H&M Home

Свечи

Свечи "из прошлого века" добавят в интерьер винтажные нотки и позволят организовать дополнительное освещение в комнате. Кроме того, они помогут создать романтическую атмосферу.

Красивые свечи могут стать изюминкой интерьера / Фото pinterest