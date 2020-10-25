Вінтажний інтер'єр – це красиво, стильно, атмосферно і дуже актуально.

Для того щоб створити вінтажний інтер'єр, досить кілька оригінальних предметів. Яких саме, розповідає 24 канал.

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Скриня

В інтер'єрі може бути 1-2 скрині. Вони додадуть приміщенню вишуканості, а також можуть виконувати функцію столу або сидіння.

Скрині привносять гармонійності інтер'єру / Фото happymodern

Шкатулка

Гарний елемент декору, який підкреслить вінтажний інтер'єр. Крім того, його можна використовувати для зберігання прикрас і різних дрібниць.

Шкатулка – дрібниця, яка додасть душевності​ / Фото pinterest

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Дзеркала

Красиві дзеркала різної форми і в металевих рамах додадуть приміщенню відчуття вінтажу. На одній стіні можна розмістити цілу композицію.

Дзеркала зроблять інтер'єр індивідуальним​ / Фото H&M Home

Свічки

Свічки "з минулого століття" додадуть інтер'єру вінтажні нотки і дозволять організувати додаткове освітлення в кімнаті. Крім того, вони допоможуть створити романтичну атмосферу.

Красиві свічки можуть стати родзинкою інтер'єру​ / Фото pinterest