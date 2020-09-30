Арабский стиль появился еще в 7 веке до нашей эры, но в ряде стран остается актуальным и сейчас.

Какие особенности и черты присущи восточному стилю интерьера, рассказывает 24 канал.

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Цветовая гамма

Популярны яркие и насыщенные цвета и оттенки: красный, зеленый, синий, белый. Один из основных цветов в восточном интерьере – золотой. Он символизирует роскошь и богатство.

Восточный стиль предполагает яркие цвета / Фото prointerior

Декор

В интерьере используются дорогие ткани. Это занавески, шторы, обивка мягкой мебели, подушки, часто – с бахромой или кистями. Обязательно наличие персидских ковров. Также популярны кованые металлические светильники, напольные бронзовые или медные сосуды.

Декор – очень важный элемент восточного интерьера / Фото Pinterest

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Мебель

Центральное место занимает диван с множеством ярких подушек, столик для кальяна, пуфики.

В восточном стиле преобладает низкая мебель / Фото eremont