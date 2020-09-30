Східний стиль у квартирі та будинку: що в ньому незвичайного
Арабський стиль з'явився ще у 7 столітті до нашої ери, але в ряді країн залишається актуальним і зараз.
Які особливості та риси притаманні східному стилю інтер'єру, розповідає 24 канал.
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Колірна гама
Популярні яскраві і насичені кольори і відтінки: червоний, зелений, синій, білий. Один з основних кольорів у східному інтер'єрі – золотий. Він символізує розкіш і багатство.
Східний стиль передбачає яскраві кольори / Фото prointerior
Декор
В інтер'єрі використовуються дорогі тканини. Це фіранки, штори, оббивка м'яких меблів, подушки, часто – з бахромою або кистями. Обов'язкова наявність перських килимів. Також популярні ковані металеві світильники, бронзові або мідні судини.
Декор – дуже важливий елемент східного інтер'єру / Фото Pinterest
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Меблі
Центральне місце займає диван з безліччю яскравих подушок, столик для кальяну, пуфики.
У східному стилі переважають низькі меблі / Фото eremont