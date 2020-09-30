У маленьких приміщеннях, а особливо на кухні, часто виникає проблема з місцями для зберігання.

Як вмістити на кухні максимум приладдя та аксесуарів, розповідає 24 канал.

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Вставки у шафу

Подібні вставки не лише дозволять зберігати більшу кількість посуду в шафках, а й допоможуть підтримувати порядок.

Невеликі вставки можуть вирішити проблему зі зберіганням посуду / Pinterest

Контейнери

Ємності для зберігання круп та інших продуктів харчування обов'язково потрібні на кухні. Вони дозволяють не лише зберігати все у порядку, але і компактно розміщуються в шафах. Підберіть розміри контейнерів так, щоб вони ідеально підійшли до ваших меблів.

Контейнери для зберігання заощадять місце на кухні​ / Фото kotel.guru

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Вертикальне зберігання

Ще один спосіб зекономити місце. Такий варіант підійде для дощечок, сковорідок, форм для запікання та ін.

У вертикальному положенні предмети займають набагато менше місця​ / Фото ivd