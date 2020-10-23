Міжкімнатні двері – важлива деталь інтер'єру будь-якого приміщення, яка при неправильному підборі може зіпсувати весь ремонт.

Як вибрати міжкімнатні двері, щоб було і якісно, і стильно, розповідає 24 канал.

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Види дверей

розпашні;

розсувні;

складні.

Розпашні двері – найбільш затребуваний варіант, який використовується у кожному приміщенні. У той же час складні і розсувні – не менш практичні, адже вони економлять місце.

Розпашні двері використовуються найчастіше / Фото Goodlinq

Розсувні двері економлять місце / Фото keramis

Складні двері – відмінне рішення для малогабаритних квартир​ / Фото keramis

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Також буває різне оздоблення дверного полотна:

філенки;

вставки і накладки з іншого матеріалу;

шаттерси;

ручний розпис і фотодрук;

різьблення.

Двері бувають з різною оздобленням​ / Фото keramis

Матеріал

Найчастіше міжкімнатні двері виробляють з масиву, шпону, скла і ламінованої плівки. Найдорожчий варіант – двері з масиву цінних порід дерева. Примітно, що масив сосни використовується і як самостійне полотно, і як основа для шпону. Двері зі скла витримують вологість і високі температури, тому підходять для домашніх саун, наприклад.

Міжкімнатні двері виготовляють з різних матеріалів / Фото admagazine