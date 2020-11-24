К выбору ванны в квартиру или дом нужно подойти со всей ответственностью, ведь она устанавливается на длительные годы.

На что нужно обратить внимание, покупая ванну, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Выбираем ванну. Это, конечно же, не диван. Выбирая диван в мебельном центре, и присесть, и прилечь можно. ⁣А приехав в магазин сантехники, было бы очень неловко ложиться в ванну. А если вам понравится 10 моделей? Что же это, в каждую ложиться, чтобы понять ваша это или нет? – отметила Ильяшенко.

По ее словам, с учетом популярности интернет-магазинов и огромного выбора, "нужны другие методы "примерки".

На что обратить внимание⁣⁣⠀

Кроме ширины и длины, необходимо учитывать длину дна ванны. По словам дизайнера интерьера, это является одним из основных моментов при выборе удобной ванны. ⁣

Для людей со средним ростом подходящей длиной дна будет 110 см. Если длина дна меньше – ноги вы вряд ли сможете распрямить. ⁣Если длина дна будет больше – вы съедете на дно, упираясь подбородком в ключицу, – разъяснила Полина Ильяшенко.

Ванну нужно подбирать с учетом роста жильцов / Фото trizio

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⁣Также, по ее словам, важно учитывать изгиб ванны под позвоночник и поясницу.

Изгиб ванны должен быть удобным под позвоночник / Фото pinterest

Это уже, конечно, будет влиять на внешнюю красоту ванны. ⁣Дизайнерские ванны с геометрически ровными краями довольно часто неудобны, – уточнила дизайнер интерьера.