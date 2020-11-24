Выбор ванны: нюансы, на которые нужно обратить внимание
К выбору ванны в квартиру или дом нужно подойти со всей ответственностью, ведь она устанавливается на длительные годы.
На что нужно обратить внимание, покупая ванну, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.
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Выбираем ванну. Это, конечно же, не диван. Выбирая диван в мебельном центре, и присесть, и прилечь можно. А приехав в магазин сантехники, было бы очень неловко ложиться в ванну. А если вам понравится 10 моделей? Что же это, в каждую ложиться, чтобы понять ваша это или нет? – отметила Ильяшенко.
По ее словам, с учетом популярности интернет-магазинов и огромного выбора, "нужны другие методы "примерки".
На что обратить внимание⠀
Кроме ширины и длины, необходимо учитывать длину дна ванны. По словам дизайнера интерьера, это является одним из основных моментов при выборе удобной ванны.
Для людей со средним ростом подходящей длиной дна будет 110 см. Если длина дна меньше – ноги вы вряд ли сможете распрямить. Если длина дна будет больше – вы съедете на дно, упираясь подбородком в ключицу, – разъяснила Полина Ильяшенко.
Ванну нужно подбирать с учетом роста жильцов / Фото trizio
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Также, по ее словам, важно учитывать изгиб ванны под позвоночник и поясницу.
Изгиб ванны должен быть удобным под позвоночник / Фото pinterest
Это уже, конечно, будет влиять на внешнюю красоту ванны. Дизайнерские ванны с геометрически ровными краями довольно часто неудобны, – уточнила дизайнер интерьера.
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