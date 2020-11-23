Зеркальная поверхность – необходимость для любой ванной комнаты. Подбирать ее нужно с учетом особенностей помещения.

Как выбрать зеркало для ванной, рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal в своем Instagram.

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Она отметила, что в ванных комнатах – повышенная влажность, которая диктует определенные условия. Поэтому, приобретая зеркало, обязательно нужно обращать внимание на такие моменты:

на зеркале с напылением из алюминия вскоре могут появиться черные пятна от воздействия влаги;

от воздействия влаги; повышенную влагостойкость и устойчивость к повреждениям имеют зеркальные поверхности с отражающим слоем из серебра;

к повреждениям имеют зеркальные поверхности с отражающим слоем из серебра; также отличные варианты – зеркала с напылением из бронзы, хрома, никеля, золота, графита, однако они обойдутся значительно дороже.

Круглые зеркала стали трендом в интерьере / Фото uutvdome

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Типы зеркал

Настенные (вешаются на стену, могут быть как с рамой, так и без нее).

(вешаются на стену, могут быть как с рамой, так и без нее). Совмещенные (зеркала вместе с полкой для ванных принадлежностей).

(зеркала вместе с полкой для ванных принадлежностей). Встроенные – монтируются непосредственно в стену.

– монтируются непосредственно в стену. Косметические (могут менять угол наклона, а также оснащены зоной увеличенного отражения).

(могут менять угол наклона, а также оснащены зоной увеличенного отражения). Зеркало со шкафом.

Зеркала бывают нескольких типов / Фото pinterest

Размер зеркала зависит от габаритов конкретного санузла.

Зеркало можно вешать на всю стену, можно делать как акцент (развесив несколько зеркал интересных форм), также делать с подсветкой или без. Вариантов размещения и типов зеркал достаточно, чтобы продумать идеальный для себя сценарий, – добавила дизайнер интерьера.