До вибору ванни у квартиру або будинок потрібно підійти з усією відповідальністю, адже вона встановлюється на тривалі роки.

На що потрібно звернути увагу, купуючи ванну, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

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Вибираємо ванну. Це, звичайно ж, не диван. Вибираючи диван у меблевому центрі, і присісти, і прилягти можна. ⁣А приїхавши в магазин сантехніки, було б дуже ніяково лягати у ванну. А якщо вам сподобається 10 моделей? Що ж це, в кожну лягати, щоб зрозуміти ваша це чи ні? – зазначила Ільяшенко.

За її словами, з урахуванням популярності інтернет-магазинів і величезного вибору, "потрібні інші методи "примірки".

На що звернути увагу⠀

Крім ширини і довжини, необхідно враховувати довжину дна ванни. За словами дизайнеркм інтер'єру, це є одним з основних моментів при виборі зручної ванни.

Для людей із середнім ростом підходящою довжиною дна буде 110 см. Якщо довжина дна менша – ноги ви навряд чи зможете розпрямити. Якщо довжина дна буде більшою – ви з'їдете на дно, впираючись підборіддям у ключицю, – роз'яснила Поліна Ільяшенко.

Ванну потрібно підбирати з урахуванням росту мешканців / Фото trizio

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Також, за її словами, важливо враховувати вигин ванни під хребет і поперек.

Вигин ванни повинен бути зручним під хребет / Фото pinterest

Це вже, звичайно, буде впливати на зовнішню красу ванни. Дизайнерські ванни з геометрично рівними краями досить часто незручні, – уточнила дизайнерка інтер'єру.