Цветовую палитра для интерьера квартиры или дома мы всегда выбираем долго и тщательно.

Как выбрать именно те оттенки и тона, которые будут радовать вас на протяжении длительного времени, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Цвета будут окружать вас постоянно и важно, чтобы они, как минимум, не вызывали раздражения, а лучше – вызывали только положительные эмоции, – отметила Рамазанова.

8 шагов для выбора цвета для интерьера

Определяем цвета, которые больше нравятся (теплые, холодные, насыщенные). Если выбираете цвет для детской комнаты – спросите у ребенка. Соберите референсы. Все картинки интерьеров, которые вам нравятся, сохраняйте в отдельную папку, и анализируйте, какой цвет преобладает. Используйте цветовой круг и классические сочетания на нем. Также можно просмотреть палитры от производителей краски.

Выбор оттенка должен происходит поэтапно / Фото houses

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Помните о схеме преобладания цветов – 60%-30%-10% (основной, дополнительный и акцентный). Обязательно посмотрите сочетания выбранных цветов на коллажах, но помните, что на компьютере и в жизни они будут выглядеть по-разному. Изучите цвета в объеме на 3д визуализации. Сделайте пробники выбранных цветов и выкрасы под разное освещение. Соберите все материалы и цвета вместе вживую на кусочках, выкрасах, деревяшках.

Продумываем каждую мелочь, например, чтобы ручки шкафа подходили к ножкам стульев и тому подобные неочевидные детали. Вот такой путь необходимо проделать от идеи "какого цвета будет наш интерьер" до утверждения окончательных вариантов, – подчеркнула дизайнер интерьера.