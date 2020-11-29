Как выбрать цвет для квартиры: 8 шагов
Цветовую палитра для интерьера квартиры или дома мы всегда выбираем долго и тщательно.
Как выбрать именно те оттенки и тона, которые будут радовать вас на протяжении длительного времени, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
Интересно Цвета в интерьере: 3 сочетания, которые никогда не выйдут из моды
Цвета будут окружать вас постоянно и важно, чтобы они, как минимум, не вызывали раздражения, а лучше – вызывали только положительные эмоции, – отметила Рамазанова.
8 шагов для выбора цвета для интерьера
- Определяем цвета, которые больше нравятся (теплые, холодные, насыщенные). Если выбираете цвет для детской комнаты – спросите у ребенка.
- Соберите референсы. Все картинки интерьеров, которые вам нравятся, сохраняйте в отдельную папку, и анализируйте, какой цвет преобладает.
- Используйте цветовой круг и классические сочетания на нем. Также можно просмотреть палитры от производителей краски.
Выбор оттенка должен происходит поэтапно / Фото houses
Читайте Цветовая палитра в маленькой гостиной: 3 лучших сочетания
- Помните о схеме преобладания цветов – 60%-30%-10% (основной, дополнительный и акцентный).
- Обязательно посмотрите сочетания выбранных цветов на коллажах, но помните, что на компьютере и в жизни они будут выглядеть по-разному.
- Изучите цвета в объеме на 3д визуализации.
- Сделайте пробники выбранных цветов и выкрасы под разное освещение.
- Соберите все материалы и цвета вместе вживую на кусочках, выкрасах, деревяшках.
Продумываем каждую мелочь, например, чтобы ручки шкафа подходили к ножкам стульев и тому подобные неочевидные детали. Вот такой путь необходимо проделать от идеи "какого цвета будет наш интерьер" до утверждения окончательных вариантов, – подчеркнула дизайнер интерьера.
Поделиться новостью