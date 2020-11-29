Як вибрати колір для квартири: 8 кроків
Палітру кольорів для інтер'єру квартири або будинку ми завжди вибираємо довго і ретельно.
Як вибрати саме ті відтінки і тони, які будуть радувати вас протягом тривалого часу, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Кольори будуть оточувати вас постійно і важливо, щоб вони, як мінімум, не викликали роздратування, а краще – викликали лише позитивні емоції, – зазначила Рамазанова.
8 кроків для вибору кольору для інтер'єру
- Визначаємо кольори, які більше подобаються (теплі, холодні, насичені). Якщо вибираєте колір для дитячої кімнати – запитайте у дитини.
- Зберіть референс. Всі картинки інтер'єрів, які вам подобаються, зберігайте в окрему папку, і аналізуйте, який колір переважає.
- Використовуйте колірний круг і класичні поєднання на ньому. Також можна переглянути палітри від виробників фарби.
Вибір відтінку повинен відбувається поетапно / Фото houses
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4. Пам'ятайте про схему переважання кольорів – 60% -30% -10% (основний, додатковий і акцентний).
- Обов'язково подивіться поєднання обраних кольорів на колажах, але пам'ятайте, що на комп'ютері і в житті вони будуть виглядати по-різному.
- Вивчіть кольори в об'ємі на 3д візуалізації.
- Зробіть пробники обраних кольорів і викраси під різне освітлення
- Зберіть всі матеріали і кольори разом наживо на шматочках, викрасах, дерев'яних елементах.
Продумуємо кожну дрібницю, наприклад, щоб ручки шафи підходили до ніжок стільців і тому подібні неочевидні деталі. Ось такий шлях необхідно виконати від ідеї "якого кольору буде наш інтер'єр" до затвердження остаточних варіантів, – наголосила дизайнерка інтер'єру.
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