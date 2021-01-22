Гостиная – традиционное место сбора всей семьи по вечерам, поэтому диван в ней должен быть максимально удобным и комфортным.

Что нужно учесть при выборе дивана в гостиную, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в Instagram.

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Моделей и вариантов обивки существует очень много, и выбрать один-единственный кажется сложной задачей. Но есть некоторые пункты, которые сужают список кандидатов, – отметила Ольга.

На что обратить внимание при выборе дивана

1. Глубина дивана

Глубина дивана и глубина сидения – два разных параметра. Здесь важно учитывать свои привычки и предпочтения (больше любите сидеть, лежать или предпочитаете положение полусидя). Стандартная глубина дивана составляет 90-110 см, поэтому глубина сидения будет меньше из-за толщины подушки.

2. Высота сидения

Как правило, производители указывают основные габариты дивана: длину, глубину, высоту спинки, а вот высоту сидения нужно уточнять. Чаще всего она составляет 42-45 см. Обязательно учитывайте всех членов семьи при выборе мебели. Например, низкий диван будет неудобен для людей преклонного возраста.

Выбирая диван, учитывайте потребности всех членов семьи / Фото design-homes

3. Высота спинки

Стандартная высота спинки дивана составляет от 80 до 100 см. Однако, если диван глубокий, спинка делается ниже. Этот вариант рассчитан на "полежать".

4. Обивка

Материал для дивана бывает разных категорий, следовательно, разного ценового сегмента. При выборе учитывайте качество и цвет. Если в доме есть животные – подойдет обивка с плотным плетением и коротким ворсом. Цветовое решение зависит от оформления комнаты – диван можно как "растворить" в интерьере, так и сделать ярким акцентом.

Цвет обивки зависит от интерьера помещения / Фото design-homes

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Важные советы от дизайнера интерьера

Перед покупкой обязательно протестируйте диван вживую – посидите на нем, полежите.

Глубина и высота сидения, а также высота спинки зависят от роста членов семьи.

Длина дивана чаще всего регулируется индивидуально (по запросу).

В некоторых моделях есть опция встройки спального места. Если диван в роли основного спального места, стоит обратить внимание на модели с наполнением для ежедневного сна, – добавила дизайнер интерьера.