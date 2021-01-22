Вітальня – традиційне місце збору всієї сім'ї вечорами, тому диван в ній повинен бути максимально зручним та комфортним.

Що потрібно врахувати при виборі дивана в вітальню, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design в Instagram.

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Моделей і варіантів оббивки існує дуже багато, і вибрати один-єдиний здається складним завданням. Але є деякі пункти, які звужують список кандидатів, – зазначила Ольга.

На що звернути увагу при виборі дивана

1. Глибина дивана

Глибина дивана і глибина сидіння – два різних параметри. Тут важливо враховувати свої звички і уподобання (більше любите сидіти, лежати або віддаєте перевагу положеннюя напівсидячи). Стандартна глибина дивана становить 90-110 см, тому глибина сидіння буде меншою через товщину подушки.

2. Висота сидіння

Як правило, виробники вказують основні габарити дивана: довжину, глибину, висоту спинки, а ось висоту сидіння потрібно уточнювати. Найчастіше вона становить 42-45 см. Обов'язково враховуйте всіх членів сім'ї при виборі меблів. Наприклад, низький диван буде незручним для людей похилого віку.

Вибираючи диван, враховуйте потреби всіх членів сім'ї / Фото design-homes

3. Висота спинки

Стандартна висота спинки дивана складає від 80 до 100 см. Однак, якщо диван глибокий, спинка робиться нижчою. Цей варіант розрахований на "полежати".

4. Оббивка

Матеріал для дивана буває різних категорій, отже, різного цінового сегмента. При виборі враховуйте якість і колір. Якщо у будинку є тварини – підійде оббивка з щільним плетінням і коротким ворсом. Колірне рішення залежить від оформлення кімнати – диван можна як "розчинити" в інтер'єрі, так і зробити яскравим акцентом.

Колір оббивки залежить від інтер'єру приміщення / Фото design-homes

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Важливі поради від дизайнерки інтер'єру

Перед покупкою обов'язково протестуйте диван – посидьте на ньому, полежте.

Глибина і висота сидіння, а також висота спинки залежать від зросту членів сім'ї.

Довжина дивана найчастіше регулюється індивідуально (за запитом).

У деяких моделях є опція вбудовування спального місця. Якщо диван у ролі основного спального місця, варто звернути увагу на моделі з наповненням для щоденного сну, – додала дизайнерка інтер'єру.