Скандинавский стиль остается популярным на протяжении многих лет благодаря своей легкости, свежести и простоте.

Как подобрать мягкую мебель в скандинавском стиле, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в Instagram.

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Как выбрать мягкую мебель в скандинавском стиле? Вспомним, что такое скандинавский стиль, какая его философия? На первом месте – человек, его потребности, комфорт и удобства. Функция, определяющая форму. А главная функция мягкой мебели – в ее комфортном использовании, – на диване / кресле мы должны отдыхать и наслаждаться жизнью, – отметила Ольга.

Критерии подбора мягкой мебели в скандинавском стиле

Функциональность . Хороший диван должен поддерживать поясницу и шею , его сидение пружинит или "обнимает" (зависит от личных предпочтений).

. Хороший диван должен , его или "обнимает" (зависит от личных предпочтений). Обивка. Чаще всего она однотонная, иногда встречается принт у габаритной мебели. Стоит учитывать, что однотонная ткань гораздо практичнее и более долговечная.

Диваны и кресла в скандинавском стиле чаще всего выполнены в спокойных оттенках / Фото pinterest

Цветовая палитра. В основном – нейтральные и базовые цвета (белый, серый, бежевый, коричневый). Также возможны акценты (синий, желтый, горчичный, изумрудный).

По словам дизайнера интерьера, стоит обратить внимание на сложные оттенки, которые притягивают взгляды.

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Форма и цвет мебели

Скандинавский стиль – это, безусловно, светлые оттенки, но это не значит, что цвет отсутствует. Наоборот, дизайнеры уверено добавляют цвет текстилем. Чтобы дизайн получился сбалансированным и гармоничным, лучше выбирать что-то одно: акцент на форме или цвете, – пояснила дизайнер интерьера.

При подборе предметов мебели в скандинавском стиле важно придерживаться простой формулы:

если мягкая мебель выполнена в интересной форме – выбирайте обивку в простых оттенках;

если диван / кресло обычной формы – сделайте акцент на красивом сложном цвете.

С помощью цвета помещению можно придать особый акцент / Фото rem-stroitelstvo