Гарнитур для небольшой кухни – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд, напротив – все нужно тщательно продумать, прорисовать и спланировать.

Выбирая мебель для маленькой кухни, необходимо учесть несколько нюансов, рассказывает 24 канал.

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Планировка

Оптимальными вариантами для небольших помещений считаются угловая или прямая кухни.

Угловая

Также может называться Г-образной или L-образной. Этот вариант подойдет для квадратных и прямоугольных комнат.

Прямая (линейная)

Подходит даже для самого маленького пространства. Минус – не очень вместительна.

Верхние шкафы

Чтобы расширить полезное пространство, можно заказать верхние шкафы высотой 900-950 мм вместо стандартных 700-720 мм. Также можно сделать их до потолка – это актуально, модно и главное – практично и функционально. Кроме того, можно сделать подъемные фасады вместо распашных – они позволят сэкономить место.

Верхние шкафы можно сделать до потолка / mydizajn​

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Напольные шкафы

Создавая небольшой гарнитур, одна из основных задач – сделать так, чтобы все содержимое нижних тумб было доступно. Для этого есть несколько путей:

ящики вместо распашных дверей . Это не только удобно, но и практично.

. Это не только удобно, но и практично. узкие выдвижные шкафы (карго). Отличный девайс для тех, кто часто готовит. Так можно не только удачно использовать узкую нишу, но и разместить все необходимое для готовки под рукой.

Карго пригодится тем, кто часто готовит / Фото cian

Фасады

Пожалуй, один из самых важнейших нюансов в случае с маленькой кухней. Тщательно продумайте цвет и материал фасадов, ведь от этого зависит общий вид помещения. Рекомендуется подбирать гладкие и лаконичные дизайны, без лишних деталей. Это позволит визуально расширить пространство. В качестве материала можно выбрать что-угодно – МДФ, эмаль, пластик, акрил, пленочное покрытие – все зависит от ваших личных предпочтений и допустимого бюджета.

Ручки для кухни

Самый оптимальный вариант – кухня с доводчиками и без ручек. Однако если вы решили, что ручки нужны, отдайте предпочтение лаконичной фурнитуре, без изысков. Также важен размер – большие мебельные ручки визуально утяжеляют фасады. Поэтому лучше отказаться от такого варианта.

Если есть возможность, лучше отказаться от ручек на кухне / Фото mebshop