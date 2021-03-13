Для того чтобы сон был здоровым, а отдых полноценным, необходимо правильно подобрать матрац.

Что нужно учесть при выборе матраса рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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5 шагов для выбора идеального матраса

1. Выбор жесткости матраса

Этот пункт является одной из основных характеристик ортопедического матраса. По словам дизайнера интерьера, лучшим вариантом для комфортного отдыха являются матрасы средней жесткости.

2. Вес владельца

Этот фактор обязательно должен учитываться при выборе матраса. От него зависит срок действия изделия и ощущение жесткости матраса. Не рекомендуется превышать показатель максимального веса (указывается в характеристиках) на одно спальное место. Кроме того, желательно иметь запас на 5-20 кг.

Качественный матрас нужно подбирать индивидуально​ / Фото dizajngid

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3. Высота матраса

От этого фактора зависит удобство отдыха. Наиболее тонкими считаются матрасы до 14 см. Они рассчитаны в основном на детей или сезонное использование взрослыми. По словам специалистов, тонкие модели могут негативно влиять на здоровье и повредить позвоночнику, если у владельца большой вес.

4. Пружинный или беспружинный

Существуют:

Беспружинные матрасы с ортопедическими свойствами . При выборе стоит ориентироваться на наполнитель – от него зависит жесткость изделия.

. При выборе стоит ориентироваться на наполнитель – от него зависит жесткость изделия. Беспружинные матрасы из ППУ . Являются наиболее распространенным бюджетным вариантом беспружинных матрасов.

. Являются наиболее распространенным бюджетным вариантом беспружинных матрасов. Матрасы, которые оснащены независимыми блоками пружин . Каждая из пружин находится в отдельном чехле.

. Каждая из пружин находится в отдельном чехле. Пружинные матрасы Боннель. Этот вид не обладает ортопедическими свойствами.

5. Наполнение матраса

Матрасы с эффектом памяти изготовлены из материала со вспененной структуры, которая позволяет легко приобрести форму тела, а потом вернуться в первоначальную форму.

изготовлены из материала со вспененной структуры, которая позволяет легко приобрести форму тела, а потом вернуться в первоначальную форму. Холлофайбер и струттофайбер – гипоаллергенный, легко возвращается в начальную форму, имеет широкий диапазон жесткости.

– гипоаллергенный, легко возвращается в начальную форму, имеет широкий диапазон жесткости. Кокосовая койра – не аллергенный материал, быстрое испарение влаги. Используют не только для взрослых, но и для детских матрасов,

– пояснила Наталья Руснак.

– пояснила Наталья Руснак. Латекс является материалом для наполнения ортопедических матрасов, поскольку приобретает форму тела и прекрасно поддерживает позвоночник.

является материалом для наполнения ортопедических матрасов, поскольку приобретает форму тела и прекрасно поддерживает позвоночник. Пенополиуретан – обычный поролон с различными ортопедическими добавками, имеет хорошие характеристики по невысокой цене.

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5 кроків для вибору ідеального матрацу

1. Вибір жорсткості матрацу

Цей пункт є однією з основних характеристик ортопедичного матрацу. За словами дизайнерки інтер'єру найкращим варіантом для комфортного відпочинку є матраци середньої жорсткості.

2. Вага власника

Цей фактор обов'язково має враховуватися при виборі матрацу. Від нього залежить термін дії виробу і відчуття жорсткості матрацу. Не рекомендується перевищувати показник максимальної ваги (вказується у характеристиках) на одне спальне місце. Крім того, бажано мати запас на 5-20 кг.

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3. Висота матрацу

Від цього фактору залежить зручність відпочинку. Найбільш тонкими вважаються матраци до 14 см. Вони розраховані здебільшого на дітей або сезонне використання дорослими. За словами фахівців, тонкі моделі можуть негативно впливати на здоров'я та зашкодити хребту, якщо у власника велика вага.

4. Пружинний чи безпружинний

Існують:

Безпружинні матраци з ортопедичними властивостями . При виборі варто орієнтуватися на наповнювач – від нього залежить жорсткість виробу.

. При виборі варто орієнтуватися на наповнювач – від нього залежить жорсткість виробу. Безпружинні матраци з ППУ . Є найбільш поширеним бюджетним варіантом безпружинних матраців.

. Є найбільш поширеним бюджетним варіантом безпружинних матраців. Матраци, оснащені незалежними блоками пружин . Кожна з пружин знаходиться в окремому чохлі.

. Кожна з пружин знаходиться в окремому чохлі. Пружинні матраци Боннель. Цей вид не володіє ортопедичними властивостями.

5. Наповнення матрацу

Матраци з ефектом пам'яті виготовлені з матеріалу зі спіненої структури, яка дозволяє легко набути форму тіла, а зголом повернутися у початкову форму.

виготовлені з матеріалу зі спіненої структури, яка дозволяє легко набути форму тіла, а зголом повернутися у початкову форму. Холлофайбер і струттофайбер – гіпоалергенний, длегко повертається у початкову форму, має широкий діапазон жорсткості.

– гіпоалергенний, длегко повертається у початкову форму, має широкий діапазон жорсткості. Кокосова койра – не алергенний матеріал, швидке випаровування вологи. Використовують не лише для дорослих, але і для дитячих матраці,

– пояснила Наталя Руснак.

– пояснила Наталя Руснак. Латекс є матеріалом для наповнення ортопедичних матраців, оскільки набуває форму тіла і чудово підтримує хребет.

є матеріалом для наповнення ортопедичних матраців, оскільки набуває форму тіла і чудово підтримує хребет. Пінополіуретан – звичний поролон з різними ортопедичними добавками, має хороші характеристики за невеликою ціною.

Как выбрать идеальный матрас: 5 шагов

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