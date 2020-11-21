Коврик для ванной – аксессуар, от которого зависит интерьер помещения. Этот предмет может как подчеркнуть стиль, так и испортить его.

Как выбрать коврик для ванной комнаты, и какие нюансы нужно учесть, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Декор ванной: какие приемы и идеи использовать дома

Предназначение и цель

Первое, с чем нужно определиться, – зачем вам нужен коврик в ванной. Он может быть просто предметом интерьера, который обеспечит уют помещения. Также коврик требуется в ванных, где скользкий пол. В зависимости от этого фактора подбирается материал изделия.

Материал коврика зависит от цели / Фото o-vannoy

Интересно 4 дизайнерских фишки, которые редко встретишь в интерьере

Критерии подбора коврика в ванную

Наличие противоскользящих элементов. Это требуется для того, чтобы коврик не ездил по мокрому полу. Существуют коврики на присосках, а также с латексными и резиновыми основами.

Это требуется для того, чтобы коврик не ездил по мокрому полу. Существуют коврики на присосках, а также с латексными и резиновыми основами. Влагостойкость и воздухопроницаемость. Коврик в ванной должен быстро сохнуть, иначе может появиться грибок, который распространится по всему помещению.

Коврик в ванной должен быстро сохнуть, иначе может появиться грибок, который распространится по всему помещению. Стойкость к перепадам температуры. Если коврик не предназначен для использования в условиях высокой или низкой температуры, он может быстро испортиться.

Если коврик не предназначен для использования в условиях высокой или низкой температуры, он может быстро испортиться. Удобство в использовании и уходе. Коврик должен быть практичным, чтобы не доставлять неудобств владельцам.

Коврик должен быть практичным, чтобы не доставлять неудобств владельцам. Стильный внешний вид. Коврик должен вписываться в интерьер помещения.

Выбирая коврик, учтите его размеры и материал / Фото kvartblog

Другие нюансы

Коврики различаются по форме, материалу, размерам и цветовой палитре. Выбор этих моментов зависит от стилистики комнаты и ваших личных предпочтений.

Коврик должен соответствовать стилю помещения / Фото sq