Килимок для ванної – аксесуар, від якого залежить інтер'єр приміщення. Цей предмет може як підкреслити стиль, так і зіпсувати його.

Як вибрати килимок для ванної кімнати, і які нюанси потрібно врахувати, розповідає Нерухомість 24.

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Призначення і мета

Перше, з чим потрібно визначитися, – навіщо вам потрібен килимок у ванній. Він може бути просто предметом інтер'єру, який забезпечить затишок приміщення. Також килимок потрібен у ванних, де слизька підлога. Залежно від цього фактора підбирається матеріал виробу.

Матеріал килимка залежить від мети / Фото o-vannoy

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Критерії підбору килимка у ванну

Наявність протиковзких елементів. Це потрібно для того, щоб килимок не їздив по мокрій підлозі. Існують килимки на присосках, а також з латексними і гумовими основами.

Це потрібно для того, щоб килимок не їздив по мокрій підлозі. Існують килимки на присосках, а також з латексними і гумовими основами. Вологостійкість і повітропроникність. Килимок у ванній повинен швидко сохнути, інакше може з'явитися грибок, який пошириться по всьому приміщенню.

Килимок у ванній повинен швидко сохнути, інакше може з'явитися грибок, який пошириться по всьому приміщенню. Стійкість до перепадів температури. Якщо килимок не призначений для використання в умовах високої або низької температури, він може швидко зіпсуватися.

Якщо килимок не призначений для використання в умовах високої або низької температури, він може швидко зіпсуватися. Зручність у використанні і догляді. Килимок повинен бути практичним, щоб не завдавати незручностей власникам.

Килимок повинен бути практичним, щоб не завдавати незручностей власникам. Стильний зовнішній вигляд. Килимок повинен вписуватися в інтер'єр приміщення.

Вибираючи килимок, врахуйте його розміри і матеріал / Фото kvartblog

Інші нюанси

Килимки розрізняються за формою, матеріалом, розмірами і палітрою кольорів. Вибір цих моментів залежить від стилістики кімнати і ваших особистих переваг.

Килимок повинен відповідати стилю приміщення / Фото sq