В последние годы ламинат все чаще выбирается в качестве напольного покрытия для квартир и домов. Однако важно учитывать особенности конкретного помещения.

Источник: инстаграм full_house_design Как выбрать ламинат и на что обратить внимание, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design. Интересно Ремонт в квартире: назван ТОП самых непрактичных решений Какого класса ламинат выбрать Ламинат делится на 4 класса по износостойкости: 31, 32, 33, 34. 31 класс – для жилых помещений с низкой проходимостью (спальня, кладовая и пр.);

– для жилых помещений с низкой проходимостью (спальня, кладовая и пр.); 32 класс – вариант для средних нагрузок. Подойдет для любой комнаты в квартире, а также для некоторых офисных помещений;

– вариант для средних нагрузок. Подойдет для любой комнаты в квартире, а также для некоторых офисных помещений; 33 класс – подходящее решение для помещений с высокой проходимостью. Сохраняет вид более 20 лет. Для квартиры и дома рекомендуется брать ламинат 32 или 33 класса. Важно: если ламинат подбирается для кухни, он должен быть влагостойким, с фаской, чтобы вода не попадала под покрытие. Важные нюансы Дизайнеры интерьера рекомендуют покупать ламинат толщиной не менее 8 мм.

Мастера по укладке советуют брать ламинат с замком на основе клик-системы. Ламинат есть 4 классов / Фото dekoriko Читайте также Прочные покрытия для стен в квартире и доме: что выбрать Если ламинат используется под теплый пол, температура пола не должна превышать 28° .

. Для кухни подойдет только влагостойкий ламинат (места замков в нем некоторые производители обрабатывают парафином), который произведен по спецтехнологи (например Aqua Stop), и на продолжительное время задерживает проникновение воды.

(места замков в нем некоторые производители обрабатывают парафином), который произведен по спецтехнологи (например Aqua Stop), и на продолжительное время Для ровных полов следует выбирать древесноволокнистую подложку толщиной 3 мм, для неровных – 5 мм, для SPC ламината – 1-2 мм. И помните! Только ламинат классификации Е0 производят без формальдегида! – резюмировали дизайнеры интерьера. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Full House Design (@full_house_design)