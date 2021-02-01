Как выбрать ламинат: все нюансы, которые нужно учесть
В последние годы ламинат все чаще выбирается в качестве напольного покрытия для квартир и домов. Однако важно учитывать особенности конкретного помещения.
Источник: инстаграм full_house_design
Как выбрать ламинат и на что обратить внимание, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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Какого класса ламинат выбрать
Ламинат делится на 4 класса по износостойкости: 31, 32, 33, 34.
- 31 класс – для жилых помещений с низкой проходимостью (спальня, кладовая и пр.);
- 32 класс – вариант для средних нагрузок. Подойдет для любой комнаты в квартире, а также для некоторых офисных помещений;
- 33 класс – подходящее решение для помещений с высокой проходимостью. Сохраняет вид более 20 лет.
Важные нюансы
- Дизайнеры интерьера рекомендуют покупать ламинат толщиной не менее 8 мм.
- Мастера по укладке советуют брать ламинат с замком на основе клик-системы.
Ламинат есть 4 классов / Фото dekoriko
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- Если ламинат используется под теплый пол, температура пола не должна превышать 28°.
- Для кухни подойдет только влагостойкий ламинат (места замков в нем некоторые производители обрабатывают парафином), который произведен по спецтехнологи (например Aqua Stop), и на продолжительное время задерживает проникновение воды.
- Для ровных полов следует выбирать древесноволокнистую подложку толщиной 3 мм, для неровных – 5 мм, для SPC ламината – 1-2 мм.
И помните! Только ламинат классификации Е0 производят без формальдегида! – резюмировали дизайнеры интерьера.
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