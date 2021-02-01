Останніми роками ламінат все частіше вибирається як підлогове покриття для квартир і будинків. Однак важливо враховувати особливості конкретного приміщення.

Джерело: інстаграм full_house_design

Як вибрати ламінат і на що звернути увагу, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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Якого класу ламінат вибрати

Ламінат ділиться на 4 класи за зносостійкістю: 31, 32, 33, 34.

31 клас – для житлових приміщень з низькою прохідністю (спальня, комора та ін.);

– для житлових приміщень з низькою прохідністю (спальня, комора та ін.); 32 клас – варіант для середніх навантажень. Підійде для будь-якої кімнати у квартирі, а також для деяких офісних приміщень;

– варіант для середніх навантажень. Підійде для будь-якої кімнати у квартирі, а також для деяких офісних приміщень; 33 клас – рішення для приміщень з високою прохідністю. Зберігає вид більше 20 років.

Для квартири і будинку рекомендується брати ламінат 32 або 33 класу. Важливо: якщо ламінат підбирається для кухні, він повинен бути вологостійким, з фаскою, щоб вода не потрапляла під покриття.

Важливі нюанси

Дизайнери інтер'єру рекомендують купувати ламінат товщиною не менше 8 мм.

Майстри з укладання радять брати ламінат із замком на основі клік-системи.

Ламінат є 4 класів / Фото dekoriko

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Якщо ламінат використовується під теплу підлогу, її температура не повинна перевищувати 28°.

Для кухні підійде лише вологостійкий ламінат (місця замків у ньому деякі виробники обробляють парафіном), який зроблений за спецтехнологією (наприклад Aqua Stop), і на тривалий час затримує проникнення води.

Для рівних підлог слід вибирати деревоволокнисту підкладку товщиною 3 мм, для нерівних – 5 мм, для SPC ламінату – 1-2 мм.

І пам'ятайте! Тільки ламінат класифікації Е0 виробляють без формальдегіду! – резюмували дизайнери інтер'єру.