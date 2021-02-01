Як вибрати ламінат: всі нюанси, які потрібно врахувати
Останніми роками ламінат все частіше вибирається як підлогове покриття для квартир і будинків. Однак важливо враховувати особливості конкретного приміщення.
Джерело: інстаграм full_house_design
Як вибрати ламінат і на що звернути увагу, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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Якого класу ламінат вибрати
Ламінат ділиться на 4 класи за зносостійкістю: 31, 32, 33, 34.
- 31 клас – для житлових приміщень з низькою прохідністю (спальня, комора та ін.);
- 32 клас – варіант для середніх навантажень. Підійде для будь-якої кімнати у квартирі, а також для деяких офісних приміщень;
- 33 клас – рішення для приміщень з високою прохідністю. Зберігає вид більше 20 років.
Важливі нюанси
- Дизайнери інтер'єру рекомендують купувати ламінат товщиною не менше 8 мм.
- Майстри з укладання радять брати ламінат із замком на основі клік-системи.
Ламінат є 4 класів / Фото dekoriko
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- Якщо ламінат використовується під теплу підлогу, її температура не повинна перевищувати 28°.
- Для кухні підійде лише вологостійкий ламінат (місця замків у ньому деякі виробники обробляють парафіном), який зроблений за спецтехнологією (наприклад Aqua Stop), і на тривалий час затримує проникнення води.
Для рівних підлог слід вибирати деревоволокнисту підкладку товщиною 3 мм, для нерівних – 5 мм, для SPC ламінату – 1-2 мм.
І пам'ятайте! Тільки ламінат класифікації Е0 виробляють без формальдегіду! – резюмували дизайнери інтер'єру.
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