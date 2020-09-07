Выбор люстры для гостиной – процесс, требующий не только сил и финансов, но и вкуса.

Люстра или светильники должны соответствовать стилю интерьера квартиры. Как этого добиться, рассказывает dom.ria.

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Классика

Классический стиль в интерьере предусматривает большое количество света, поэтому люстра потребуется также большая. В этом случае уместно подобрать модель с хрустальными элементами, в один или несколько ярусов, подвесками разного размера и разнообразными вставками. Допускаются также текстильные абажуры. Главное правило для классического стиля – элегантность. Актуальные оттенки – кремовый, бежевый, золотой, черный, шоколадный.

Главное правило для классического стиля – элегантность / Фото myremontnow

Неоклассика

В этом стиле будут уместны люстры без вычурной роскоши – воздушные и легкие. Приветствуются модели с плавными изгибами и ажурными, коваными или позолоченными элементами. Цвета – белый, бежевый, золотой.

Позолоченные элементы отлично впишутся в неоклассику / Фото ria

Современный стиль

Ему отвечают предметы нейтрального вида. Это должна быть не массивная люстра с прозрачными или матовыми плафонами в хромированном, золотистом или черном корпусе.

Элемент свечей гармонично вписывается в современный стиль / Фото dom.ria

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Скандинавский стиль

Здесь люстра в первую очередь – осветительный прибор. Подойдут светильники геометрической формы в нейтральных расцветках. Допускаются подвесные модели. Главное правило – не вызывающе и сдержанно. При этом люстра может быть и ярким пятном в интерьере.

В скандинавском стиле светильники играют роль осветительного прибора / Фото dom.ria

Лофт

Отлично впишутся светильники на длинных подвесах с лампочками Эдисона без плафонов, металлическими или прозрачными стеклянными плафонами. Также хорошо смотрятся люстры-пауки и потолочные споты на рейлингах.

Светильники на рейлингах – идеальный вариант для лофта / Фото dom.ria

Хай-тек и минимализм

Для минимализма подойдут светильники простых, лаконичных и четких форм, с одноточнными плафонами без декора. Для хай-тека уместны модели с хромированными металлическими элементами, с пластиковыми или стеклянными плафонами в виде геометрических фигур. Также для гостиной часто подбирают светодиодные люстры.

В минимализм и хай-тек следует выбирать люстры с четкими формами / Фото dom.ria