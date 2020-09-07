Вибір люстри для вітальні – процес, який вимагає не лише сил та фінансів, а й смаку.

Люстра або світильники повинні відповідати стилю інтер'єру квартири. Як цього добитися, розповідає dom.ria.

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Класика

Класичний стиль в інтер'єрі передбачає велику кількість світла, тому люстра буде потрібна також велика. У цьому випадку доречно підібрати модель з кришталевими елементами, в один або кілька ярусів, підвісками різного розміру і різноманітними вставками. Допускаються також текстильні абажури. Головне правило для класичного стилю – елегантність. Актуальні відтінки – кремовий, бежевий, золотий, чорний, шоколадний.

Головне правило для класичного стилю – елегантність / Фото myremontnow

Неокласика

У цьому стилі будуть доречні люстри без зайвої розкоші – повітряні і легкі. Вітаються моделі з плавними вигинами і ажурними, кованими або позолоченими елементами. Кольори – білий, бежевий, золотий.

Позолочені елементи відмінно впишуться в неокласику / Фото ria

Сучасний стиль

Йому відповідають предмети нейтрального виду. Це повинна бути не масивна люстра з прозорими або матовими плафонами в хромованому, золотистому або чорному корпусі.

Элемент свечей гармонично вписывается в современный стиль / Фото dom.ria

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Скандинавський стиль

Тут люстра в першу чергу – освітлювальний прилад. Підійдуть світильники геометричної форми в нейтральних кольорах. Допускаються підвісні моделі. Головне правило – не зухвало і стримано. При цьому люстра може бути і яскравою плямою в інтер'єрі.

У скандинавському стилі світильники грають роль освітлювального приладу / Фото dom.ria

Лофт

Відмінно впишуться світильники на довгих підвісах з лампочками Едісона без плафонів, металевими або прозорими скляними плафонами. Також добре виглядають люстри-павуки і стельові споти на рейлінгах.

Світильники на рейлінгах – ідеальний варіант для лофт / Фото dom.ria

Хай-тек і мінімалізм

Для мінімалізму підійдуть світильники простих, лаконічних і чітких форм, з одноточннимі плафонами без декору. Для хай-тека доречні моделі з хромованими металевими елементами, з пластиковими або скляними плафонами у вигляді геометричних фігур. Також для вітальні часто підбирають світлодіодні люстри.

В мінімалізм і хай-тек слід вибирати люстри з чіткими формами / Фото dom.ria