Как выбрать мебель для ванной комнаты
Ванная комната должна быть не только стильной, но и функциональной. Для этого необходимо правильно подобрать мебель.
Какие предметы мебели нужны в ванной и какие критерии нужно учесть, рассказывает 24 канал.
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Что учесть при выборе мебели
- Площадь помещения и расстояние между всеми предметами
- Состав семьи, их возраст, потребности и пожелания
- Форма, размер и стиль мебели
Составляя дизайн-проект ванной комнаты, учтите потребности всех членов семьи / Фото trizio
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Какая мебель нужна в ванной комнате
Если ванная просторная, следует обратить внимание на шкафы. В них можно не только разместить все принадлежности и аксессуары, но и спрятать коммуникации (трубы вдоль стен, бойлер и пр.).
В шкафу можно разметить все вещи и спрятать трубы / Фото mebelindesign
Пеналы могут заменить шкафы в небольшой ванной. Там вполне поместится текстиль и предметы гигиены.
Пенал – хорошая альтернатива шкафу / Фото dizainexpert
Подвесные или напольные тумбы, как правило, есть в каждой ванной, даже если она небольшой площади. Наиболее часто их размещают под раковинами, но если позволяет место – можно расположить иначе.
Тумбы подходят для ванной любого размера и стиля / Фото dizainexpert