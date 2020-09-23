Ванная комната должна быть не только стильной, но и функциональной. Для этого необходимо правильно подобрать мебель.

Какие предметы мебели нужны в ванной и какие критерии нужно учесть, рассказывает 24 канал.

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Что учесть при выборе мебели

Площадь помещения и расстояние между всеми предметами

Состав семьи, их возраст, потребности и пожелания

Форма, размер и стиль мебели

Составляя дизайн-проект ванной комнаты, учтите потребности всех членов семьи / Фото trizio

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Какая мебель нужна в ванной комнате

Если ванная просторная, следует обратить внимание на шкафы. В них можно не только разместить все принадлежности и аксессуары, но и спрятать коммуникации (трубы вдоль стен, бойлер и пр.).

В шкафу можно разметить все вещи и спрятать трубы / Фото mebelindesign

Пеналы могут заменить шкафы в небольшой ванной. Там вполне поместится текстиль и предметы гигиены.

Пенал – хорошая альтернатива шкафу / Фото dizainexpert

Подвесные или напольные тумбы, как правило, есть в каждой ванной, даже если она небольшой площади. Наиболее часто их размещают под раковинами, но если позволяет место – можно расположить иначе.

Тумбы подходят для ванной любого размера и стиля / Фото dizainexpert