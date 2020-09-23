Як вибрати меблі для ванної кімнати
Ванна кімната повинна бути не тільки стильною, але і функціональною. Для цього необхідно правильно підібрати меблі.
Які предмети меблів потрібні у ванній і які критерії потрібно врахувати, розповідає 24 канал.
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Що врахувати, вибираючи меблі
- Площа приміщення і відстань між усіма предметами
- Склад сім'ї, їх вік, потреби і побажання
- Форма, розмір і стиль меблів
Складаючи дизайн-проєкт ванної кімнати, врахуйте потреби всіх членів сім'ї / Фото trizio
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Які меблі потрібні у ванній кімнаті
Якщо ванна простора, слід звернути увагу на шафи. У них можна не лише розмістити всі аксесуари, але і заховати комунікації (труби вздовж стін, бойлер і ін.).
У шафі можна розмістити усі речі заховати труби / Фото mebelindesign
Пенали можуть замінити шафи у невеликій ванній. Там цілком поміститься текстиль і предмети гігієни.
Пенал – гарна альтернатива шафи / Фото dizainexpert
Підвісні або підлогові тумби, як правило, є в кожній ванній, навіть якщо вона невеликої площі. Найбільш часто їх розміщують під раковинами, але якщо дозволяє місце – можна розташувати інакше.
Тумби підходять для ванної будь-якого розміру і стилю / Фото dizainexpert