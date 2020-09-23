Ванна кімната повинна бути не тільки стильною, але і функціональною. Для цього необхідно правильно підібрати меблі.

Які предмети меблів потрібні у ванній і які критерії потрібно врахувати, розповідає 24 канал.

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Що врахувати, вибираючи меблі

Площа приміщення і відстань між усіма предметами

Склад сім'ї, їх вік, потреби і побажання

Форма, розмір і стиль меблів

Складаючи дизайн-проєкт ванної кімнати, врахуйте потреби всіх членів сім'ї​ / Фото trizio

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Які меблі потрібні у ванній кімнаті

Якщо ванна простора, слід звернути увагу на шафи. У них можна не лише розмістити всі аксесуари, але і заховати комунікації (труби вздовж стін, бойлер і ін.).

У шафі можна розмістити усі речі заховати труби / Фото mebelindesign

Пенали можуть замінити шафи у невеликій ванній. Там цілком поміститься текстиль і предмети гігієни.

Пенал – гарна альтернатива шафи / Фото dizainexpert

Підвісні або підлогові тумби, як правило, є в кожній ванній, навіть якщо вона невеликої площі. Найбільш часто їх розміщують під раковинами, але якщо дозволяє місце – можна розташувати інакше.

Тумби підходять для ванної будь-якого розміру і стилю / Фото dizainexpert