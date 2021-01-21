Скандинавський стиль залишається популярним протягом багатьох років завдяки своїй легкості, свіжості і простоті.

Як підібрати м'які меблі у скандинавському стилі, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design в Instagram.

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Як вибрати м'які меблі у скандинавському стилі? Згадаймо, що таке скандинавський стиль, яка його філософія? На першому місці – людина, її потреби, комфорт і зручність. Функція, що визначає форму. А головна функція м'яких меблів – в їх комфортному використанні, – на дивані / кріслі ми повинні відпочивати і насолоджуватися життям, – зазначила Ольга.

Критерії підбору м'яких меблів у скандинавському стилі

Функціональність . Хороший диван повинен підтримувати поперек і шию, його сидіння пружинить або "обіймає" (залежить від особистих переваг).

. Хороший диван повинен його або "обіймає" (залежить від особистих переваг). Оббивка. Найчастіше вона однотонна, іноді зустрічається принт у габаритних меблів. Варто враховувати, що однотонна тканина набагато практичніша і більш довговічна.

Дивани і крісла у скандинавському стилі найчастіше виконані у спокійних відтінках / Фото pinterest

Палітра кольорів. Здебільшого – нейтральні і базові кольори (білий, сірий, бежевий, коричневий). Також можливі акценти (синій, жовтий, гірчичний, смарагдовий).

За словами дизайнерки інтер'єру, варто звернути увагу на складні відтінки, які притягують погляди.

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Форма і колір меблів

Скандинавський стиль – це, безумовно, світлі відтінки, але це не означає, що колір відсутній. Навпаки, дизайнери впевнено додають колір текстилем. Щоб дизайн вийшов збалансованим і гармонійним, краще вибирати щось одне: акцент на формі або кольорі, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

При підборі предметів меблів у скандинавському стилі важливо дотримуватися простої формули:

якщо м'які меблі виконані у цікавій формі – вибирайте оббивку у простих відтінках;

якщо диван / крісло звичайної форми – зробіть акцент на красивому складному кольорі.

За допомогою кольору приміщенню можна надати особливий акцент / Фото rem-stroitelstvo