Як вибрати шафу-купе: важливі моменти і нюанси
Шафи-купе та гардеробні є в кожній квартирі і будинку. Це функціональний предмет, який при цьому має стильно виглядати.
Як вибрати шафу-купе, і на що звернути увагу, розповідає Нерухомість 24.
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Види шаф-купе
Вибираючи шафу-купе, в першу чергу необхідно визначитися з її видом.
Вбудовані
Ці моделі можна вважати міні-варіантами гардеробної. Для установки використовується три точки приміщення – стеля, стіни і підлога. На них монтуються необхідні кріплення, а шафа виконується під замовлення потрібних розмірів. Всі полиці і наповнення робляться за бажанням клієнта.
Вбудовану шафу можна розмістити в будь-якому місці / Фото comodee
Корпусні
Традиційна шафа, яку можна придбати в магазині. Вона універсальна, але виготовляється у стандартних розмірах, тобто ідеально поставити її можна не скрізь.
Корпусні шафи виготовляють у стандартних розмірах / Фото grifelmebel
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Зовнішній вигляд шафи-купе
Шафи-купе виготовляють з різних матеріалів. Не так давно у моді були дзеркальні фасади з візерунками та малюнками, проте вони відійшли у минуле.
Подібні моделі вже неактуальні / Фото atmo
У сезоні 2020-2021 актуальні моделі з прихованими механізмами, коли видно тільки двері без профілю. Також у трендах гладкі фасади з матового матеріалу, дзеркала, геометричні малюнки і етнічні орнаменти.
Матові матеріали і приховані механізми – у тренді / Фото stroit
Все більше проявляється лаконічність форм. У колірному виконанні можна говорити про різноманітність – світлі і темні відтінки. Головне правило – шафа має вписуватися у стиль приміщення і доповнювати інтер'єр.
Відтінок шафи вибирайте під свій інтер'єр / Фото stlilit
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