Шафи-купе та гардеробні є в кожній квартирі і будинку. Це функціональний предмет, який при цьому має стильно виглядати.

Як вибрати шафу-купе, і на що звернути увагу, розповідає Нерухомість 24.

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Види шаф-купе

Вибираючи шафу-купе, в першу чергу необхідно визначитися з її видом.

Вбудовані

Ці моделі можна вважати міні-варіантами гардеробної. Для установки використовується три точки приміщення – стеля, стіни і підлога. На них монтуються необхідні кріплення, а шафа виконується під замовлення потрібних розмірів. Всі полиці і наповнення робляться за бажанням клієнта.

Вбудовану шафу можна розмістити в будь-якому місці / Фото comodee​

Корпусні

Традиційна шафа, яку можна придбати в магазині. Вона універсальна, але виготовляється у стандартних розмірах, тобто ідеально поставити її можна не скрізь.

Корпусні шафи виготовляють у стандартних розмірах / Фото grifelmebel

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Зовнішній вигляд шафи-купе

Шафи-купе виготовляють з різних матеріалів. Не так давно у моді були дзеркальні фасади з візерунками та малюнками, проте вони відійшли у минуле.

Подібні моделі вже неактуальні / Фото atmo

У сезоні 2020-2021 актуальні моделі з прихованими механізмами, коли видно тільки двері без профілю. Також у трендах гладкі фасади з матового матеріалу, дзеркала, геометричні малюнки і етнічні орнаменти.

Матові матеріали і приховані механізми – у тренді / Фото stroit

Все більше проявляється лаконічність форм. У колірному виконанні можна говорити про різноманітність – світлі і темні відтінки. Головне правило – шафа має вписуватися у стиль приміщення і доповнювати інтер'єр.

Відтінок шафи вибирайте під свій інтер'єр / Фото stlilit