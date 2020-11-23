Дзеркальна поверхня – необхідність для будь-якої ванної кімнати. Підбирати її потрібно з урахуванням особливостей приміщення.

Як вибрати дзеркало для ванної, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal у своєму Instagram.

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Вона зазначила, що у ванних кімнатах – підвищена вологість, яка диктує певні умови. Тому, купуючи дзеркало, обов'язково потрібно звертати увагу на такі моменти:

на дзеркалі з напиленням із алюмінію незабаром можуть з'явитися чорні плями від впливу вологи;

від впливу вологи; підвищену вологостійкість і стійкість до пошкоджень мають дзеркальні поверхні з шаром зі срібла;

до пошкоджень мають дзеркальні поверхні з шаром зі срібла; також відмінні варіанти – дзеркала з напиленням із бронзи, хрому, нікелю, золота, графіту, проте вони обійдуться значно дорожче.

Круглі дзеркала стали трендом в інтер'єрі / Фото uutvdome

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Типи дзеркал

Настінні (вішаються на стіну, можуть бути як з рамою, так і без неї).

(вішаються на стіну, можуть бути як з рамою, так і без неї). Суміщені (дзеркала разом з полицею для ванних приладь).

(дзеркала разом з полицею для ванних приладь). Вбудовані (монтуються безпосередньо в стіну).

(монтуються безпосередньо в стіну). Косметичні (можуть змінювати кут нахилу, а також оснащені зоною збільшеного відображення).

(можуть змінювати кут нахилу, а також оснащені зоною збільшеного відображення). Дзеркало із шафою.

Дзеркала бувають декількох типів / Фото pinterest​

Розмір дзеркала залежить від габаритів конкретного санвузла.

Дзеркало можна вішати на всю стіну, можна робити як акцент (розвісивши кілька дзеркал цікавих форм), також робити з підсвічуванням або без. Варіантів розміщення і типів дзеркал достатньо, щоб продумати ідеальний для себе сценарій, – додала дизайнерка інтер'єру.