Як вибрати дзеркало у ванну: дизайнерка інтер'єру дала важливі поради
Дзеркальна поверхня – необхідність для будь-якої ванної кімнати. Підбирати її потрібно з урахуванням особливостей приміщення.
Як вибрати дзеркало для ванної, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal у своєму Instagram.
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Вона зазначила, що у ванних кімнатах – підвищена вологість, яка диктує певні умови. Тому, купуючи дзеркало, обов'язково потрібно звертати увагу на такі моменти:
- на дзеркалі з напиленням із алюмінію незабаром можуть з'явитися чорні плями від впливу вологи;
- підвищену вологостійкість і стійкість до пошкоджень мають дзеркальні поверхні з шаром зі срібла;
- також відмінні варіанти – дзеркала з напиленням із бронзи, хрому, нікелю, золота, графіту, проте вони обійдуться значно дорожче.
Круглі дзеркала стали трендом в інтер'єрі / Фото uutvdome
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Типи дзеркал
- Настінні (вішаються на стіну, можуть бути як з рамою, так і без неї).
- Суміщені (дзеркала разом з полицею для ванних приладь).
- Вбудовані (монтуються безпосередньо в стіну).
- Косметичні (можуть змінювати кут нахилу, а також оснащені зоною збільшеного відображення).
- Дзеркало із шафою.
Дзеркала бувають декількох типів / Фото pinterest
Дзеркало можна вішати на всю стіну, можна робити як акцент (розвісивши кілька дзеркал цікавих форм), також робити з підсвічуванням або без. Варіантів розміщення і типів дзеркал достатньо, щоб продумати ідеальний для себе сценарій, – додала дизайнерка інтер'єру.
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