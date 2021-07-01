Как выгодно и надежно купить квартиру в Украине: назван простой способ

Множество семей в Украине мечтают о собственном жилье. Однако это довольно сложно сделать сразу из-за цен на жилую недвижимость.

Для того чтобы не откладывать мечту на долгие годы, можно воспользоваться выгодным вариантом – приобрести жилье в рассрочку от застройщика. Об особенностях и преимуществах такого решения рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Покупка квартиры в рассрочку: особенности

На сегодняшний день многие застройщики предлагают различные варианты покупки недвижимости в новостройках. Это позволяет приобрести квартиру, даже не имея полной суммы. Жилье от Корпорации Недвижимости РИЕЛ можно приобрести тремя способами, каждый из которых является оптимальным для определенной категории людей:

в рассрочку;

в кредит;

100% оплата.

Обычно застройщик:

дает возможность покупателю платить за жилье в течение 2 – 5 лет (часто срок ограничивается датой введения объекта в эксплуатацию);

привязывает цену квартиры к курсу доллара;

позволяет оплатить 10% первого взноса, а оставшаяся сумма разбивается равными частями на месяцы или кварталы (в зависимости от условий договора).

Квартира в рассрочку – реальный способ стать владельцем жилья в Украине / Фото riel

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Преимущества покупки квартиры в рассрочку от Корпорации Недвижимости РИЕЛ

В отличие от кредита, этот способ не требует кучи справок для доказательства своей платежеспособности. Оплатить квартиру можно также досрочно без каких-либо штрафных санкций. Кроме того, вариант не имеет скрытых процентных ставок и других платежей.

Этот способ покупки объекта недвижимости участвует в сезонных акциях, что позволяет платить за жилье даже после ввода дома в эксплуатацию. РИЕЛ предлагает выгодные предложения, которые зависят от суммы первоначального взноса.

Например, при внесении 10% сумма наценки будет составлять 10%, а от 60% – ее может не быть вовсе. Все зависит от конкретного ЖК, условий и акций, которые действуют на момент заключения сделки.

РИЕЛ предлагает гибкие предложения для своих клиентов / Фото riel

Как купить жилье от РИЕЛ в рассрочку: простой пошаговый план

Выбираем ЖК и планировку квартиры. С помощью калькулятора выплат, расположенного рядом с планировкой, выбираем свой вариант оплаты и рассчитываем суммы. Обращаемся в отдел продаж и заключаем сделку.

Сумма остатка фиксируется в долларах. Оплата в рассрочку может осуществляться помесячно или ежеквартально равными частями.

Покупка квартиры в рассрочку – это возможность стать владельцем долгожданного жилья в Киеве или Львове, не оплачивая при этом всю сумму сразу.