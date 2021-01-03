Кондиціонер вже давно став невід'ємним елементом для комфортного проживання у квартирі і будинку. І завжди хочеться, щоб він був максимально непомітним у кімнатах.

Як замаскувати кондиціонер в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Як приховати кондиціонер в інтер'єрі

У гіпсокартонних конструкціях

За допомогою звичайного гіпсокартону кондиціонер можна повністю приховати. Це також стосується проводки і освітлювальних приладів. Крім того, можна зробити кілька виходів, спрямованих в різні зони кімнати. Це дозволить повітрю рівномірно поширюватися по всьому приміщенню.

У фасадах меблів

Цей варіант відмінно підійде для невеликого приміщення. Наприклад, кондиціонер можна розмістити у фасаді вбудованої шафи-купе або шафах під стелею. Також його легко заховати на кухні над холодильником або шафою-пеналом.

Кондиціонер можна розмістити у фасадах / Фото homester

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У нішах

Ніша може стати відмінним рішенням, яке допоможе приховати кондиціонер. Для цього визначте підходяще місце.

Ніша допоможе кондиціонеру стати частиною інтер'єру / Фото homester

Кольорові кондиціонери

Ще один спосіб замаскувати кондиціонер – підібрати його під колір стін. Це візуально приховає техніку.

Кольорові кондиціонери зіллються з кольором стін / Фото homester

Порада: вибирайте кондиціонер з урахуванням дизайну інтер'єру конкретного приміщення.