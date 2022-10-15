Детальнее об услугах и их преимуществах, в частности для жителей Львовской области, говорили в рамках совместного брифинга заместителя Министра юстиции по цифровому развитию Сергея Орлова и заместителя начальника Львовской ОВА Александра Кулепина.

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Услуга Государственной регистрации прав на недвижимое имущество через "Дію" доступна во Львовской области

Во Львовской области заработала онлайн-услуга регистрации прав на недвижимое имущество через портал государственных услуг "Дія". В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

Жители Львовщины смогут подать заявку и отсканированную копию документов к регистратору онлайн. Регистратор самостоятельно запрашивает БТИ, получает ответ и принимает решение о проведении государственной регистрации.

Жителям Львовщины это позволяет защитить право собственности на свое имущество от мошенников. Теперь вы через "Дію" сканируете документ, подаете заявку, попадаете в реестр и ваше право собственности становится защищенным,

– сказал Александр Кулепин.

Он добавил, что на неделе уже начали поступать первые заявки жителей области и предупредил: пока функция работает в тестовом режиме, возможны технические неисправности.

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Доступная ипотека под 3% в Дії

С октября в Украине стартовала государственная льготная ипотека "єОселя". Программа является продолжением предварительной государственной инициативы "Доступная ипотека 7%". Воспользоваться льготной ставкой могут:

военные,

правоохранители,

медицинские работники,

работники образования.

Как рассказал портал ЛУН, площадь приобретенной квартиры должна быть не более 52,5 квадратных метров на одного человека и по +21 квадратных метров на каждого члена семьи. Также есть ограничения по стоимости квадратного метра и максимальной сумме кредита.