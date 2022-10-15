Детальніше про послуги та їх переваги, зокрема для жителів Львівщини, йшлося в межах спільного брифінгу заступника Міністра юстиції з питань цифрового розвитку Сергія Орлова та заступника начальника Львівської ОВА Олександра Кулепіна.

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Послуга Державної реєстрації прав на нерухоме майно через "Дію" доступна на Львівщині

На Львівщині запрацювала онлайн-послуга реєстрації прав на нерухоме майно через портал державних послуг "Дія". Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Мешканці Львівщини зможуть подати заявку та відскановану копію документів до реєстратора онлайн. Реєстратор самостійно робить запит до БТІ, отримує відповідь і приймає рішення про проведення державної реєстрації.

Жителям Львівщини це дає змогу захистити право власності на своє майно від шахраїв. Тепер ви через "Дію" скануєте документ, подаєте заявку, потрапляєте в реєстр і ваше право власності стає захищеним,

– сказав Олександр Кулепін.

Він додав, що на тижні вже почали надходити перші заявки від жителів області та попередив: поки функція працює у тестовому режимі, можливі технічні несправності.

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Доступна іпотека під 3% в Дії

З жовтня в Україні стартувала державна пільгова іпотека "є Оселя". Програма є продовженням попередньої державної ініціативи "Доступна іпотека 7%". Скористатись пільговою ставкою можуть:

військові,

правоохоронці,

медичні працівники,

працівники освіти.

Як розповів портал ЛУН, площа придбаної квартири має бути не більше 52,5 метрів квадратних на одну людину та по +21 метрів квадратних на кожного члена родини. Також є обмеження по вартості квадратного метра і максимальній сумі кредиту.