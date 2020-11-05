Живые растения в интерьере квартир и домов стали трендом в последние годы. Однако они требуют внимания и ухода.

Как понять, что растениям нужна помощь, рассказывает Недвижимость 24.

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Растение выросло слишком высоким

Если у цветка слишком длинный тонкий ствол и вытянутые побеги – это может быть сигналом, что растению не хватает солнечного света. Для решения проблемы, переставьте горшок ближе к окну. Если это не поможет – удобряйте цветок с весны до осени.

Практически всем растениям требуется удобрение / Фото dekoriko

Растение не цветет

Если у вас есть цветок в стадии зрелости, но он не цветет, следует изменить условия ухода. Возможно, в земле слишком много азота. В таком случае уменьшите количество удобрения. Также продумайте хорошее освещение.

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Листва отмирает

Если цветок поник, его листья сухие и отмирают – растению не хватает влаги. Спасти его можно с помощью регулярного полива. Проверьте грунт на влажность – если на глубине 3-6 см земля сухая – растению нужно много воды. Обратите внимание – некоторые цветы нужно опрыскивать из пульверизатора.

Если у растения появились сухие листья – поливайте его чаще / Фото yan-dir

Листья стали другого цвета

Если у растения изменился цвет листьев – ему некомфортно. Причина кроется в оттенке: желтый – цветок залит водой и его корни могут загнить; коричневый – растению не хватает воды.

Пожелтевшие листья могут быть результатом слишком частого полива / Фото flowerf