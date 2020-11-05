Зеленые растения в интерьере: как понять, что им плохо
Живые растения в интерьере квартир и домов стали трендом в последние годы. Однако они требуют внимания и ухода.
Как понять, что растениям нужна помощь, рассказывает Недвижимость 24.
Читайте Зеленые растения в интерьере: какие из них избавят от депрессии
Растение выросло слишком высоким
Если у цветка слишком длинный тонкий ствол и вытянутые побеги – это может быть сигналом, что растению не хватает солнечного света. Для решения проблемы, переставьте горшок ближе к окну. Если это не поможет – удобряйте цветок с весны до осени.
Практически всем растениям требуется удобрение / Фото dekoriko
Растение не цветет
Если у вас есть цветок в стадии зрелости, но он не цветет, следует изменить условия ухода. Возможно, в земле слишком много азота. В таком случае уменьшите количество удобрения. Также продумайте хорошее освещение.
Интересно Какие цветы нельзя держать дома: 5 опасных растений
Листва отмирает
Если цветок поник, его листья сухие и отмирают – растению не хватает влаги. Спасти его можно с помощью регулярного полива. Проверьте грунт на влажность – если на глубине 3-6 см земля сухая – растению нужно много воды. Обратите внимание – некоторые цветы нужно опрыскивать из пульверизатора.
Если у растения появились сухие листья – поливайте его чаще / Фото yan-dir
Листья стали другого цвета
Если у растения изменился цвет листьев – ему некомфортно. Причина кроется в оттенке: желтый – цветок залит водой и его корни могут загнить; коричневый – растению не хватает воды.
Пожелтевшие листья могут быть результатом слишком частого полива / Фото flowerf
Поделиться новостью