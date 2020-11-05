Живі рослини в інтер'єрі квартир і будинків стали трендом останніми роками. Однак вони вимагають уваги та догляду.

Як зрозуміти, що рослинам потрібна допомога, розповідає Нерухомість 24.

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Рослина виросла занадто високою

Якщо у квітки занадто довгий тонкий стовбур і витягнуті пагони – це може бути сигналом, що рослині не вистачає сонячного світла. Для вирішення проблеми, переставте горщик ближче до вікна. Якщо це не допоможе – удобрюйте квітку з весни до осені.

Практично усім рослинам потрібно добриво / Фото dekoriko

Рослина не цвіте

Якщо у вас є квітка в стадії зрілості, але вона не цвіте, слід змінити умови догляду. Можливо, в землі занадто багато азоту. В такому випадку зменшіть кількість добрива. Також продумайте хороше освітлення.

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Листя відмирає

Якщо квітка поникла, її листя сухе і відмирає – рослині не вистачає вологи. Врятувати його можна за допомогою регулярного поливу. Перевірте ґрунт на вологість – якщо на глибині 3-6 см земля суха – рослині потрібно багато води. Зверніть увагу – деякі квіти потрібно обприскувати з пульверизатора.

Якщо у рослини з'явилося сухе листя – поливайте його частіше / Фото yan-dir

Листя стало іншого кольору

Якщо у рослини змінився колір листя – їй некомфортно. Причина криється у відтінку: жовтий – квітка залита водою і її коріння може загнити; коричневий – рослині не вистачає води.

Пожовкле листя може бути результатом досить частого поливу​ / Фото flowerf