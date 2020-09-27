Зеленый цвет в последние годы стал очень популярным в интерьере жилых помещений.

Востребованность зеленого цвета связана с глобальным трендом на экологичность и любви к природе. Как можно его использовать, рассказывает 24 канал.

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Как использовать зеленый

База в интерьере

Зеленый цвет и его разнообразные проявления – хорошая альтернатива бежевого и белого. Он отлично сочетается с другими оттенками – серого, голубого, белого и пр.

Зеленый цвет стал трендовым / Фото trizio

Акцент в жилье

Зеленый цвет также может стать отличным акцентом в интерьере. Это могут быть фасады мебели, ковер, текстиль или обивка мебели.

Акценты станут свежими в зеленых тонах / Фото trizio

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Помещение

Зеленый цвет можно использовать в любой комнате. Он подходит для интерьера спальни, прихожей, детской, гостиной.

Зеленый цвет – особенный и подходит для любого помещения / Фото elledecoration

Примеры оформления жилья с использованием зеленых оттенков

Зеленый может создать особое настроение / Фото trizio