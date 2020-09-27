Зеленый цвет в дизайне квартиры: секреты и красивые идеи
Зеленый цвет в последние годы стал очень популярным в интерьере жилых помещений.
Востребованность зеленого цвета связана с глобальным трендом на экологичность и любви к природе. Как можно его использовать, рассказывает 24 канал.
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Как использовать зеленый
База в интерьере
Зеленый цвет и его разнообразные проявления – хорошая альтернатива бежевого и белого. Он отлично сочетается с другими оттенками – серого, голубого, белого и пр.
Зеленый цвет стал трендовым / Фото trizio
Акцент в жилье
Зеленый цвет также может стать отличным акцентом в интерьере. Это могут быть фасады мебели, ковер, текстиль или обивка мебели.
Акценты станут свежими в зеленых тонах / Фото trizio
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Помещение
Зеленый цвет можно использовать в любой комнате. Он подходит для интерьера спальни, прихожей, детской, гостиной.
Зеленый цвет – особенный и подходит для любого помещения / Фото elledecoration
Примеры оформления жилья с использованием зеленых оттенков
Зеленый может создать особое настроение / Фото trizio