Зелений колір у дизайні квартири: секрети і красиві ідеї
Зелений колір останніми роками став дуже популярним в інтер'єрі житлових приміщень.
Затребуваність зеленого кольору пов'язана з глобальним трендом на екологічність і любов до природи. Як можна його використовувати, розповідає 24 канал.
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Як використовувати зелений
База в інтер'єрі
Зелений колір і його різноманітні прояви – хороша альтернатива бежевого і білого. Він відмінно поєднується з іншими відтінками – сірого, блакитного, білого та ін.
Зелений колір став трендовим / Фото trizio
Акцент у житлі
Зелений колір також може стати відмінним акцентом в інтер'єрі. Це можуть бути фасади меблів, килим, текстиль або оббивка меблів.
Акценти стануть свіжими у зелених тонах / Фото trizio
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Приміщення
Зелений колір можна використовувати у будь-якій кімнаті. Він підходить для інтер'єру спальні, вітальні, дитячої, вітальні.
Зелений колір – особливий і підходить для будь-якого приміщення / Фото elledecoration
Приклади оформлення житла з використанням зелених відтінків
Зелений може створити особливий настрій / Фото trizio