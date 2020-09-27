Зелений колір останніми роками став дуже популярним в інтер'єрі житлових приміщень.

Затребуваність зеленого кольору пов'язана з глобальним трендом на екологічність і любов до природи. Як можна його використовувати, розповідає 24 канал.

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Як використовувати зелений

База в інтер'єрі

Зелений колір і його різноманітні прояви – хороша альтернатива бежевого і білого. Він відмінно поєднується з іншими відтінками – сірого, блакитного, білого та ін.

Зелений колір став трендовим / Фото trizio

Акцент у житлі

Зелений колір також може стати відмінним акцентом в інтер'єрі. Це можуть бути фасади меблів, килим, текстиль або оббивка меблів.

Акценти стануть свіжими у зелених тонах​ / Фото trizio

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Приміщення

Зелений колір можна використовувати у будь-якій кімнаті. Він підходить для інтер'єру спальні, вітальні, дитячої, вітальні.

Зелений колір – особливий і підходить для будь-якого приміщення / Фото elledecoration

Приклади оформлення житла з використанням зелених відтінків

Зелений може створити особливий настрій​ / Фото trizio