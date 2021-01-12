Зелений колір останніми роками разом з трендом на натуральність став популярним і затребуваним як серед дизайнерів інтер'єру, так і серед власників квартир.

В яких приміщеннях його можна використовувати, і в чому його особливості, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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Чому зелений? – запитаєте ви. Тому що складно уявити собі більш універсальний колір, який буде одночасно і яскравим, і затишним, і шляхетним. Широке застосування зеленого зобов'язане тому, що він поєднується з багатьма кольорами. Зелений може бути яскравою основою або незвичайною деталлю, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Де і як використовувати зелений колір

Кухня

Складний відтінок зеленого стане відмінним варіантом для кухонного гарнітура. Якщо ж таке рішення здається вам занадто сміливим, використовуйте зелений для кольору фартуха: текстура каменю, глазур або матова кераміка стане прекрасним акцентом. Також зелений – ідея для стільців, текстилю та посуду.

Кухня в зеленому кольорі виглядає дорого і благородно / Фото ivd

Вітальня

Розкішний оксамитовий диван задасть тон всій вітальні. Це не просто красиво, але ще й стильно і яскраво.

Гарний диван стане головним акцентом у вітальні / Фото design-homes

Акцентна стіна

Створить характер будь-якого інтер'єру, а його складні відтінки відмінно підійдуть для різних рішень.

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Корпусні меблі

Звичні для вас предмети меблів можуть стати стильними й оригінальними. Комод, тумби, консоль під ТV – все це можна зробити у тому відтінку зеленого, який вам найбільш близький.

Ванна

Кольорова сантехніка, а саме зелена, стане безпрограшним варіантом, якщо ви любите гарні та оригінальні речі. Також зверніть увагу на зелену плитку.

Вхідні двері

Пам'ятайте двері Парижа? Це завжди про смак і стиль! Зробіть цю деталь у темному зеленому відтінку і відразу отримаєте цікавий передпокій! Яскравий, складний, пастельний, розбілений, на контрасті або монохромний – цей колір завжди прекрасний! Не бійтеся екпериментувати, адже це не вища математика, а просто гра, – додали дизайнери інтер'єру.