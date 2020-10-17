Зеркальные поверхности в квартире или доме способны полностью видоизменить интерьер, придать ему роскоши и свежести.

Как зеркало меняет интерьер и на что обратить внимание при выборе таких поверхностей, рассказывает 24 канал.

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Основные функции зеркальных поверхностей

Практическая – зеркало помогает видеть себя со стороны.

– зеркало помогает видеть себя со стороны. Эстетическая – зеркальная поверхность украшает помещение.

Зеркало создает особую атмосферу в помещении / Фото homester

Преимущества зеркал в интерьере

Визуально увеличивает пространство.

Добавляет свет.

Создает оптические иллюзии.

Зеркала имеют много плюсов / Фото inmyroom

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Как зеркальное полотно меняет интерьер

Расширяет стены.

"Поднимает" потолок.

Увеличивает помещение.

Отражает свет.

Придает уюта и комфорта.

В интерьере можно создать зеркальную композицию / Фото svit-matrasiv

Если вы решили установить несколько зеркал в одной комнате, все они должны быть в одинаковых рамках – это позволит интерьеру выглядеть целостно.

Интересные нюансы

Если установить зеркало напротив окна – вы получите дополнительный источник света и увеличите комнату

и увеличите комнату Если дверцу мебели (тумбы или комода) сделать зеркальной – свет будет отражаться , а комната наполнится приятными бликами

, а комната наполнится приятными бликами Если установить зеркало без рамы – оно сделает комнату просторнее и добавит ей "дороговизны".

Зеркала выполняют 2 функции в интерьере / Фото museum-design

Зеркала: какие бывают

Круглые. Такой тип позволит смягчить угловатость помещения; Прямоугольные. При горизонтальной установке – зеркало расширит пространство, при вертикальной – поднимет потолок; Овальные. Этот вариант универсален и подойдет к любому интерьеру; Нестандартные формы. Такие зеркала могут до неузнаваемости изменить жилье, придав ему особую атмосферу.

В каждый интерьер можно подобрать подходящее для него зеркало / Фото stroi-archive