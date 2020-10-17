Как зеркало меняет интерьер: красивые примеры
Зеркальные поверхности в квартире или доме способны полностью видоизменить интерьер, придать ему роскоши и свежести.
Как зеркало меняет интерьер и на что обратить внимание при выборе таких поверхностей, рассказывает 24 канал.
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Основные функции зеркальных поверхностей
- Практическая – зеркало помогает видеть себя со стороны.
- Эстетическая – зеркальная поверхность украшает помещение.
Зеркало создает особую атмосферу в помещении / Фото homester
Преимущества зеркал в интерьере
- Визуально увеличивает пространство.
- Добавляет свет.
- Создает оптические иллюзии.
Зеркала имеют много плюсов / Фото inmyroom
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Как зеркальное полотно меняет интерьер
- Расширяет стены.
- "Поднимает" потолок.
- Увеличивает помещение.
- Отражает свет.
- Придает уюта и комфорта.
В интерьере можно создать зеркальную композицию / Фото svit-matrasiv
Интересные нюансы
- Если установить зеркало напротив окна – вы получите дополнительный источник света и увеличите комнату
- Если дверцу мебели (тумбы или комода) сделать зеркальной – свет будет отражаться, а комната наполнится приятными бликами
- Если установить зеркало без рамы – оно сделает комнату просторнее и добавит ей "дороговизны".
Зеркала выполняют 2 функции в интерьере / Фото museum-design
Зеркала: какие бывают
- Круглые. Такой тип позволит смягчить угловатость помещения;
- Прямоугольные. При горизонтальной установке – зеркало расширит пространство, при вертикальной – поднимет потолок;
- Овальные. Этот вариант универсален и подойдет к любому интерьеру;
- Нестандартные формы. Такие зеркала могут до неузнаваемости изменить жилье, придав ему особую атмосферу.
В каждый интерьер можно подобрать подходящее для него зеркало / Фото stroi-archive